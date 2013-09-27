قوى سياسية تحرر محضر ضد الشوبكى لغيابه عن جلسة استماع الدستور بالمنيا

حالة من الاستياء انتابت الحضورفى مؤتمر "جلسة استماع مقترحات الدستور"، بالمنيا، والتى دعا إليها مركز تمكين، وحركة كرامة إنسانية بالصعيد، والتى كان من المقرر أن يحضرها الدكتور عمرو الشوبكى رئيس لجنة نظام الحكم، عصر أمس، بقاعة حسن حميدة بديوان عام محافظة المنيا، إلا أنه لم يحضر دون إبداء أى أسباب، الأمر الذى دفع الكثيرين من الحضور إلى مغادرة الجلسة بعد تأخر الشوبكى.

وطالب أعضاء حركتى تمكين الشباب، وكرامة إنسانية بإقالة الشوبكى من لجنة تعديل الدستور.

وقد تسبب عدم حضور الشوبكى لجلسة الاستماع إلى حدوث فوضى عارمة داخل القاعة، وتراشق بالألفاظ بين المنظمين والحضور، مما دفع بدر سدراك مؤسس حركة كرامة إنسانية إلى التوجه لقسم الشرطة، وتحرير محضر ضد الشوبكى رئيس لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، حمل رقم 8278 إدارى قسم شرطة المنيا، طالبت فيه بتعويض مادى ومعنوى لما وصفته أنه إهانة لأبناء المنيا والقوى السياسية وممثلى الأزهر والكنيسة.

وأكد مؤسس حركة كرامة إنسانية بدر سدراك، أن ما حدث اليوم هو إهانة للصعيد كله وليس المنيا فقط.