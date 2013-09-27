أخبار عاجلة

رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام تحتفي باليوم الوطني 83

Google+ Print
المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام تحتفي باليوم الوطني 83 المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام تحتفي باليوم الوطني 83

    احتفت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام باليوم الوطني الثالث والثمانين يوم أمس الأول بمبنى الإدارة العامة بالرياض، إذ تزين المبنى باللون الأخضر والأبيض، وبرز شعار "دام عزك يا وطن" على واجهة المبنى، لتشارك الوطن فرحة اليوم الوطني.

وهنأ مدير عام المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام فهد بن عبد الله الراجح، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز والنائب الثاني المبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز -حفظهم الله– والأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الثالث والثمانين للمملكة العربية ، مؤكداً بأن لهذا اليوم مكانة خاصة في قلوب الأسرة المالكة والشعب السعودي لأنه يتجدد فيه ذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، وأشار الراجح إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم يشكل درسا من دروس الوفاء والحب والولاء بين قيادة هذا الوطن وشعبه.وتمنى الراجح من الله عز وجل أن يديم نعمة الإسلام والأمن والأمان على المملكة العربية السعودية، وأن يحفظ قادتها ويسدد على دروب الخير خطاهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً