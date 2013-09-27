المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام تحتفي باليوم الوطني 83

احتفت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام باليوم الوطني الثالث والثمانين يوم أمس الأول بمبنى الإدارة العامة بالرياض، إذ تزين المبنى باللون الأخضر والأبيض، وبرز شعار "دام عزك يا وطن" على واجهة المبنى، لتشارك الوطن فرحة اليوم الوطني.

وهنأ مدير عام المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام فهد بن عبد الله الراجح، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز والنائب الثاني المبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز -حفظهم الله– والأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الثالث والثمانين للمملكة العربية السعودية، مؤكداً بأن لهذا اليوم مكانة خاصة في قلوب الأسرة المالكة والشعب السعودي لأنه يتجدد فيه ذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، وأشار الراجح إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم يشكل درسا من دروس الوفاء والحب والولاء بين قيادة هذا الوطن وشعبه.وتمنى الراجح من الله عز وجل أن يديم نعمة الإسلام والأمن والأمان على المملكة العربية السعودية، وأن يحفظ قادتها ويسدد على دروب الخير خطاهم.