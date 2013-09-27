خبراء من الأدلة الجنائية يبدؤون بإجراء التحاليل المخبرية لسيارتين تابعتين للهيئة

بدأ خبراء من الأدلة الجنائية أمس ضمن الفريق المشكل من مقام إمارة منطقة الرياض في إجراء التحاليل المخبرية لسيارتين تابعتين لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تم احتجازهما في مركز شرطة العليا التابع لشرطة منطقة الرياض كانتا ضمن السيارات المشاركة في حادثة المطاردة المميتة التي توفي فيها شاب على الفور ، وقرر الأطباء وفاة أخيه الأصغر إكلينيكياً بعد إصابته البليغة التي تعرض لها في مقدمة الرأس .

وسيقوم خبراء الأدلة الجنائية بفحص آثار الاصطدام الموجودة على سيارتي الهيئة وسيارة الضحايا .

وتشير معلومات للرياض أن هناك سيارة لموزين أخرى متورطة في الحادثة سيتم فحصها أيضا ضمن السيارات المشاركة في الحادثة للتوصل للأسباب التي أدت إلى انجراف السيارة من أعلى الجسر، فيما تتواصل التحقيقات مع المتهمين في القضية بمتابعة شخصية من سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه لمعرفة المتورط في الحادث .

التحفظ مستمر على (جثمان) ناصر لعرضه على الطب الشرعي

من جانب آخر قال ل الرياض سعد بن غزاي المرشدي شقيق ضحايا المطاردة المميتة أن الأطباء أبلغوه أنه شقيقه ( سعود ) أحد منسوبي دوريات أمن الرياض والمنوم في مستشفى دله بالرياض توفي أكلينيكاً بعد إصابته البليغة التي تعرض لها في الحادث وأنه يعيش حالة صحية حرجة لكن سعد بن غزاي لم يفقد الأمل في شفاء أخيه سعود على حد تعبيره ل الرياض وقال :إننا مؤمنون بقضاء الله وقدرة لكن أملنا في الله كبير في شفاء سعود وأن نلتمس من أهل الخير ومن المسؤولين نقله للعلاج في الخارج أو في أحد المستشفيات المتخصصة في جراحة المخ والأعصاب للبحث عن بصيص أمل في شفائه بعد الله سبحانه وتعالى كونه أحد رجال الأمن الذين خدموا دينهم ووطنهم لولا قضاء الله وقدره وإصابته في هذه الحادثة المميتة .

وعن جثمان أخيه ( ناصر) يرحمه الله قال سعد ل الرياض :لا زالت جهات التحقيق تحتفظ بجثمانه وسوف يتم إحالته للطب الشرعي حسب إفادة المسؤولين لنا في جهات التحقيق في الوقت الذي نرى أنه لا يوجد مبرر للاحتفاظ به كل هذه المدة كون الحادث مرورياً وواضحاً من الأساس ونحن نعيد ونطالب بالإسراع في تسليمنا جثمان أخي ناصر يرحمه الله لدفنه لأن أكرام الميت دفنه .

الجدير بالذكر أن قضية المطاردة المميتة حظيت باهتمام من سمو أمير منطقة الرياض و سمو نائبه ومن المتوقع أن تعلن نتائج التحقيقات في القريب العاجل .