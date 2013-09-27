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وفد سعودي يثمّن إنجازات «مجتمعية» شرطة أبوظبي

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وفد سعودي يثمّن إنجازات «مجتمعية» شرطة أبوظبي وفد سعودي يثمّن إنجازات «مجتمعية» شرطة أبوظبي

اطّلع وفد من وزارة الداخلية بالمملكة العربية الشقيقة على جهود إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة أبوظبي، وتفاعلها مع أفراد ومؤسسات المجتمع؛ مثمناً الإنجازات الكبيرة التي حققتها الشرطة المجتمعية بأبوظبي، والنجاحات التي جعلت منها قبلة لكل إدارات الشرطة على مستوى العالم العربي والخليجي؛ للتعرف إليها واكتساب الخبرة العملية من القائمين عليها.

وكان المقدم مبارك بن محيروم، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة أبوظبي، التقى الوفد الأمني السعودي؛ برئاسة اللواء جمعان أحمد الغامدي، مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن بالمملكة العربية السعودية، يرافقه العميد مبارك عبدالرحمن الموينع؛ من الإدارة العامة للضبط الجنائي بالأمن العام في المملكة العربية السعودية.

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