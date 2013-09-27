نهيان: بتوجيهات خليفة نعمل لتطوير النظام الصحي

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظة الله ـ نركز ونعمل على تطوير النظام الصحي لسكان الإمارات بشكل مستمر كما ندرك أهمية التعليم الطبي المستمر لجميع التخصصات الطبية بما فيها تخصص طب الأسنان.

وقال معاليه خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر النور الدولي الثالث لطب الأسنان الذي بدأ فعالياته أمس بفندق شيراتون والذي تنظمه مجموعة مستشفيات النور في ابوظبي بالتعاون مع جامعة نيويورك / كلية طب الاسنان ـ قال "نحن نعيش عصر العلم والتكنولوجيا والعالم يحترم تخصصكم هذا والمقاييس الجمالية ومهاراتكم غير العادية ويثق بكم بتطوير الصحة الفموية ومن ثم الصحة بشكل عام داعيا إلى أهمية تطبيق آخر التقنيات الحديثة في العناية بصحة الفم والأسنان.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن تقنيات طب الأسنان تتطور بشكل سريع شمل تطورا في عمليات العظم والأنسجة الفموية وفق أفضل ممارسات وبأيد خبيرة ، وأنتم في مستشفى النور تقدمون خدمات عظيمة بالتنسيق مع المنظمين لهذا المؤتمر وأخص بالذكر أطباء الأسنان وجراحيي الفم والمساعدين الفنيين وأخصائي العناية بالأسنان لمتابعتهم برامج ومؤتمرات التعليم الطبي المستمر.

علاقة

واضاف إن أغلب العالم يدرك العلاقة بين الصحة العامة وصحة الفم. الصحة العامة تتطور بالرياضة وبالعادات الصحية السليمة وأيضا تتطلب الحفاظ على صحة الفم.

والأمراض بعضها يدخل من خلال الفم وهذا ينعكس على الصحة العامة، وإن الاهتمام بصحة الأسنان والفم دليل وضع الانسان الصحي . وقال الكثيرون من الناس يعرفون قيمة الأسنان وهي غالية جداً وهذا معروف في كافة المجتمعات وطبقاته ( كرفانتس مؤلف رواية دون كيشوت ) قال منذ أربعمائة عام ( الأسنان أغلى من الألماس ) وإن ممارسة طب الأسنان بدأت في القرن التاسع عشر وإن تدريب الأطباء وتعليمهم بدأ منذ ذلك التاريخ ، وهذا المؤتمر فرصة لطرح آرائكم وخبراتكم في كل اختصاصات الأسنان .

وعقب الجلسة الافتتاحية افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وكبار المسؤولين والاطباء المعرض الطبي المقام على هامش المؤتمر حيث اطلع على المعروضات من المعدات والتجهيزات المتطورة في مجال طب الاسنان .

وأكد الدكتور قاسم العوم الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات النور رئيس المؤتمر أن خدمات طب الأسنان في إمارة أبوظبي وفي الدولة شهدت تطورا لافتا في إطار الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للخدمات الصحية في الدولة انطلاقا من الاهتمام بالإنسان.

مراكز

وأضاف الدكتور العوم إنه في خلال السنوات الأخيرة تم افتتاح العديد من مراكز وعيادات طب الأسنان سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وعلى الرغم من هذا التوسع في خدمات طب الأسنان ما زال القطاع الصحي في أبوظبي وفي الدولة بحاجة إلى المزيد من أطباء الأسنان وتخصصات طب الأسنان نظرا لزيادة الوعي بين افراد المجتمع حول العناية بالفم والأسنان والمحافظة على سلامتها ما نتج عن ذلك زيادة في أعداد المرضى والمراجعين المترددين على مراكز عيادات الأسنان .

وكشف الدكتور العوم على هامش المؤتمر عن توقيع مجموعة مستشفيات النور على اتفاقية مع الجمعية العالمية الخيرية " Operation smile " و المتواجدة في 60 دولة في العالم بما فيها الامارات ، وبموجب هذه الاتفاقية تم اقتراح أن يقوم الاطباء في مجموعة مستشفيات النور بأجراء عمليات مجانية للأطفال الذين يعانون من الشفة الارنبية أو الشقوق في سقف الحلق وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية الذي تحرص عليه مجموعة مستشفيات النور.

وأكد أن إدارة المجموعة على استعداد لإجراء عدد من العمليات المجانية للحالات داخل الدولة غير المغطاة بالتأمين والتي تعاني من الشفة الارنبية أو شقوق سقف الحلق مشيرا إلى أن هذا النوع من الخدمات العلاجية التخصصية متوفر في مجموعة مستشفيات النور .

وأشار إلى أن المؤتمر هو الثالث الذي تحرص المجموعة على عقده سنويا مشيرا إلى أنه يركز على مختلف مشاكل الفم والاسنان وأحدث الاساليب العلاجية وفق تقنيات متطورة حيث تمت استضافة خبراء من كلية طب الأسنان في جامعة نيويورك في أميركا للمشاركة في إلقاء الابحاث والمحاضرات العلمية خلال جلسات المؤتمر التي تستمر اليوم (الجمعة) .

وقاية

أوضح قاسم العوم أن المحافظة على صحة الفم والأسنان أمر مهم للوقاية من أي مضاعفات محتملة من أمراض قد تؤثر على صمامات القلب إضافة إلى أمراض أخرى مشيرا إلى أن زيارة طبيب الاسنان مرة كل ستة أشهر أمر هام مع الأخذ في الاعتبار أن التدخين يؤثر بشكل كبير على صحة وسلامة الأسنان واللثة.