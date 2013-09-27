تسعة أيام... إجازة «الأضحى»

قال الباحث الفلكي المؤرخ عادل السعدون إن وقفة عرفات تصادف فلكيا الاثنين 14 اكتوبر وبذلك يكون الثلاثاء 15 اكتوبر اول ايام عيد الاضحى المبارك.
> وأوضح السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية ان شهر ذي الحجة يدخل الاحد 6 اكتوبر وفقا للحساب الفلكي حيث يولد هلال ذي الحجة السبت 5 اكتوبر في الساعة 3.35 فجراً.
> وذكر أن الهلال يغيب مساء السبت بعد مغيب الشمس بعشر دقائق ويكون عمره 13 ساعة و55 دقيقة وتكون استطالته 7.25 درجة وهذه الشروط لا تحقق رؤية الهلال سواء في الكويت أو المملكة العربية السعودية ولكن يشاهد في اقصى قارة افريقيا.
> وأشار السعدون الى انه بناء على ما تقدم فان عطلة العيد ستكون فعليا 9 أيام تبدأ من الجمعة 11 اكتوبر حتى يوم السبت 19 اكتوبر.
> وأوضح السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية ان شهر ذي الحجة يدخل الاحد 6 اكتوبر وفقا للحساب الفلكي حيث يولد هلال ذي الحجة السبت 5 اكتوبر في الساعة 3.35 فجراً.
> وذكر أن الهلال يغيب مساء السبت بعد مغيب الشمس بعشر دقائق ويكون عمره 13 ساعة و55 دقيقة وتكون استطالته 7.25 درجة وهذه الشروط لا تحقق رؤية الهلال سواء في الكويت أو المملكة العربية السعودية ولكن يشاهد في اقصى قارة افريقيا.
> وأشار السعدون الى انه بناء على ما تقدم فان عطلة العيد ستكون فعليا 9 أيام تبدأ من الجمعة 11 اكتوبر حتى يوم السبت 19 اكتوبر.