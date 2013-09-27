"إستار أكاديمي" يعود على "cbc" بـ16 موهبة جديدة بينهم 4 مصريين في موسمه التاسع

"cbc" تؤكد أنها تلافت أخطاء "إستار أكاديمي" السابقة.. وتصر على تقديمه هذا العام بطريقة تحترم الذوق والعادات والتقاليد العربية والدين

كتب : محمد عاشور منذ 22 دقيقة

عاد برنامج اكتشاف المواهب وتليفزون الواقع "إستار أكاديمي" من جديد، بعد توقف استمر عامين، ويُعرض في موسمه التاسع هذا العام على فضائية "cbc".

والمعروف عن البرنامج أنه لا يكتفي بتقديم المواهب الغنائية فقط، ولكن يعمل على تدريبها على الغناء ومعيشة النجوم، ومواجهة الجمهور على المسرح.

ويشارك في البرنامج شباب من مختلف الدول العربية، وهو يساعد الجمهور العربي على الخروج من الحالة السياسية والأحداث الجارية.

ويستعين البرنامج بأساتذة متخصصين في كل المجالات الغنائية والاجتماعية والطبية لتدريب المواهب المشاركة فيه، من أصول "الإيتيكيت" وحتى الوقوف على المسرح والغناء.

وينظم البرنامج حفلا أسبوعيا "برايم"، يحضره نجوم الغناء في العالم العربي، ليتعرف الجمهور على مزيد عن النجوم المفضلة له، ويستطيع التصويت لهم من خلال أرقام البرنامج، وبعدها تبدأ التصفية ليبقى في النهاية موهبة وحيدة تفوز بلقب "إستار أكاديمي"، ويعرض يوميات المواهب وكل تحركاتهم يوميا.

الفنان المصري محمد عطية أول من فاز بلقب "إستار أكاديمي" في موسمه الأول (2003، 2004)

وكان الفنان المصري محمد عطية أول من فاز بهذا اللقب في موسمه الأول (2003، 2004)، وساعده هذا النجاح ليقدم بطولة فيمله الأول "درس خصوصي" وبعده "عليا الطرب بالتلاتة".

يقدم البرنامج هذا العام 16 موهبة من مختلف الدول العربية، من الشباب والبنات منهم زينب أسامة وميساء الماجري وعيسى المرزوق وعبدالله عبدالعزيز ومارتينا وليليا وجان ونور وزكي، وأربعة مصريين هم طاهر مصطفى ومحمود محي ومنة هاني ورنا سماحة.

وقالت هيلدا خليفة مقدمة البرنامج، إن إذاعة البرنامج على قنوات "cbc" هذا العام يعطي البرنامج ثقلا جديدا وإضافة، وسينفذ إلى بيوت المصريين بشكل أكبر وإلى الوطن العربي، لأن هذه القنوات تعد نافذة كبيرة على مستوى الشرق الأوسط.

وينتظر الجمهور العربي أن يرى هذه المواهب على المسرح ليختار من بينها، ويتابع مسيرة وصولهم للمراحل النهائية حتى الفوز باللقلب.

وأكدت قنوات "cbc"، أنها تلافت الأخطاء والانتقادات التي كانت تقدم تجاه البرنامج، وأصرت على أن يقدم البرنامج هذا العام بطريقة جديدة تحترم الذوق والعادات والتقاليد العربية والدين، كما صرح الإعلامي خيري رمضان في برنامج "ممكن".