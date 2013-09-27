الصحة التونسية: الوضع الوبائى فى تحسن رغم تدهور الوضع البيئى

قال وزير الصحة التونسى عبد اللطيف المكى، إن الوضع الوبائى فى تونس يعد ''عاديا''، إضافة إلى أنه يشهد تحسنا مقارنة بالسنوات السابقة رغم "تدهور" الوضع البيئى.

وأضاف عبد اللطيف المكى، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، الخميس، بالعاصمة تونس، أنه رغم "تدهور الوضع البيئي" غير أن الوضع الوبائى "لم يتفجر" على عكس ما روج له فى الفترة الأخيرة.

ولفت المكى إلى أن دور وزارته فى المحافظة على نظافة البيئة يتلخص أساسا فى "المراقبة والإنذار، ويكتمل بأدوار الوزارت الأخرى المعنية التى من شأنها أن تطبق الإجراءات اللازمة على أرض الواقع".

فى المقابل، أكد عفيف بن صالح رئيس قسم الوبائيات بمعهد باستور الحكومى بالعاصمة، خلال المؤتمر ذاته، أن هناك أربع حالات زارت أمس مستشفى صالح عزيز للأمراض السرطانية بالعاصمة حيث تم التثبت بعد التقصى المدقق من وجود حالة مصابة بمرض الالتهاب الكبدى الفيروسى "سى" من بين الحالات الأربعة المشتبه بها.