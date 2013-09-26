“باسم يوسف” يفوز بجائزة لجنة حماية الصحفيين للعام 2013

فاز مقدم برنامج “البرنامج” الساخر باسم يوسف، بجائزة لجنة حماية الصحفيين للعام 2013، التي تمنح لإعلاميين وصحفيين كشفوا عن وقائع في بلدانهم، ويتسلم «باسم» الجائزة في 26 نوفمبر المقبل خلال حفل تقيمه اللجنة بالمدينة الأمريكية نيويورك.

الجائزة تمنحها لجنة حماية الصحفيين – منظمة دولية غير ربحية – لصحفيين تعرضوا للسجن أو ممارسات قمعية أخرى، وبجانب «باسم يوسف»، هناك «جانيت هينوستروزا من الإكوادور»، و«نديم سينير – صحيفة – تركيا»، و«نغوين فان – فيتنام». وقالت اللجنة: إن الإعلاميين الأربعة تعرضوا لممارسات انتقامية شديدة بسبب عملهم، بما في ذلك مضايقات قانونية، وتهديدات بدنية، والسجن.

واعتبرت اللجنة أن «باسم» فتح نافذة لحرية التعبير في مصر مع رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011، مشيرة إلى «جراح القلب» بدأ مشواره الإعلامي مع انتقاده لسلبيات المجتمع من خلال لقطات ساخرة ينتجها في منزله ثم ينشرها على موقع «يوتيوب».

ورأت اللجنة في تقرير أعدته عن «يوسف»، أنه نجح من خلال برنامجه «البرنامج» في انتقاد الليبراليين والإسلاميين على حد سواء، وكسر حاجز النمطية.