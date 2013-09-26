نيابة الأقصر تقرر حبس 15 شخصا لاختطافهم شاب وطلب فدية 50 ألف جنيه

قرر المستشار محمد إسماعيل سليمان مدير نيابة بندر الأقصر, تحت إشراف المستشار محمد فهمى المحامى العام لنيابات الأقصر، حبس 15متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن قاموا باختطاف شاب وطلب 50 ألف جنيه فدية مقابل إطلاق سراحه.

وكانت الأجهزة الأمنية بالأقصر قد تلقت بلاغا من "أمين صلاح الدين أمين" 47 سنة عامل ومقيم بالكرنك، يفيد باختطاف شقيقه أنور 30 سنة من قبل 3 أشخاص، وذلك أثناء تواجده على مقهى بشارع المحطة، وأفاد المبلغ فى بلاغه أنه تلقى اتصالا من الخاطفين طالبوه خلاله بفدية قدرها 50 ألف جنيه مقابل إطلاق سراح الشاب المختطف.

فتم التنسيق بين شقيق الشاب المختطف وفريق البحث الجنائى، وتم الاتفاق على أن يقوم المبلغ بالاتفاق مع الخاطفين على تسليم الفدية فى مكان معين على أن تقوم الأجهزة الأمنية بتتبعه والقبض على الخاطفين.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على كل من "محمد. ع. أ. م" 25 سنة عاطل، و"محمد ى م" 28 سنة عاطل و"فراج. م. ع" 20 سنة عاطل ومقيمون بالكرنك، وذلك أثناء قيام شقيق الشاب المختطف بتسليمهم الفدية على المقهى.

وبمواجهة المتهمين ارشدوا على مكان احتجاز الشاب المختطف وأوضحوا أنه محتجز داخل مزرعة بمنطقة "منشأة العمارى"، وعلى الفور شنت الأجهزة الأمنية بمشاركة القوات المسلحة حملة أمنية داهمت المزرعة وتم القبض على 12 شخصا آخرين كانوا يحتجزون الشاب المختطف مكبل الأيدى معصوب العينين, وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهمون الـ15 إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيقات.

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