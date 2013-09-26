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توني بلير: الجماعات المتطرفة تسيء إلى الإسلام

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توني بلير: الجماعات المتطرفة تسيء إلى الإسلام توني بلير: الجماعات المتطرفة تسيء إلى الإسلام
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق: فكر القاعدة لم ينتهِ بموت "بن لادن"

كتب : أ ش أ منذ 16 دقيقة

اتهم توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ومبعوث الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، الجماعات المتطرفة المسلحة بالإساءة إلى الإسلام، ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم، قول بلير متحدثًا من أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك: "يجب وضع الإسلام في نصابه الصحيح على الصعيد السياسي حتى نهزم الإرهابيين ممن يضربون دونما تردد، ويقتلون بغير رحمة، ويموتون غير آسفين على حياتهم"، مشددًا على أن هؤلاء أعداء خادعون يصعب إلحاق الهزيمة بهم.

ودعا بلير إلى ضرورة مواجهة مشكلة التطرف القائمة على أساس من الفهم الخاطئ للدين، مشيرًا إلى الهجوم الذي شهدته سوق تجارية في كينيا قبل أيام، وإلى هجمات استهدفت مسيحيين في باكستان، وما تشهده منطقة الشرق الأوسط من حرائق.

وردًا على سؤال بشأن آماله بأن تكون نهاية أسامة بن لادن نهاية لتنظيم القاعدة، نفى بلير صحة هذا الربط، معللاً وجهة نظره بأن أيديولوجية القاعدة لم تمت بموت بن لادن، ووصف بلير هذه الأيديولوجية بأنها "نشطة وحيوية وقادة على الاستشراء والتوغل"، معربًا عن مخاوفه من تواجدها في دول بعينها، وضرب بلير مثالا بمنطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن، قائلاً: "لو استطعنا أن ننحي جانبًا هؤلاء المتطرفين بتفسيرهم الخاطئ للدين، لاستطعنا التعامل بسهولة مع كل الأوضاع المتردية بالمنطقة".

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