نبيل فهمى لـ"آخر النهار": "إقصاء الآخر" كان سببا فى اندلاع "30 يونيو"

قال وزير الخارجية نبيل فهمى، أن السبب الأساسى لثورة 30 يونيو هو محاولة تيار الإسلام السياسى إقصاء التيار الآخر، مؤكدًا أن فكرة الإقصاء هى فكرة مرفوضة، كما أن علينا عدم إقصاء التيار الإسلامى.

وأضاف فهمى خلال حوار خاص من نيويورك مع الكاتب الصحفى خالد صلاح مقدم برنامج "آخر النهار" أن من يلجأ إلى العنف أو إقصاء الآخر ليس له مكان، مطالبًا بفتح الباب لمن لا يلجأ إلى العنف.

وشدد وزير الخارجية على أنه أعطى تعليمات إلى كل السفارات المصرية بالخارج على توفير كل الإمكانيات للمواطن المصرى بغض النظر عن انتمائه السياسى حتى لو أجرم، لأنه هذا حقه علينا.

وأوضح فهمى على أن نجاح مصر فى العملية الديمقراطية يجعلها قدوة للغير فى المنطقة بشرط عدم الإقصاء، موضحًا أن الرئيس السابق مرسى لم يرفض مجتمعيا لعدم كفاءاته، ولكن لأنه التزم بفلسفة فيها إقصاء لأهم شىء سعى إليه الشعب المصرى وهو المشاركة فى اتخاذ القرار.