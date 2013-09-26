أخبار عاجلة

رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نبيل فهمى لـ"آخر النهار": "إقصاء الآخر" كان سببا فى اندلاع "30 يونيو"

Google+ Print
نبيل فهمى لـ"آخر النهار": "إقصاء الآخر" كان سببا فى اندلاع "30 يونيو" نبيل فهمى لـ"آخر النهار": "إقصاء الآخر" كان سببا فى اندلاع "30 يونيو"

قال وزير الخارجية نبيل فهمى، أن السبب الأساسى لثورة 30 يونيو هو محاولة تيار الإسلام السياسى إقصاء التيار الآخر، مؤكدًا أن فكرة الإقصاء هى فكرة مرفوضة، كما أن علينا عدم إقصاء التيار الإسلامى.

وأضاف فهمى خلال حوار خاص من نيويورك مع الكاتب الصحفى خالد صلاح مقدم برنامج "آخر النهار" أن من يلجأ إلى العنف أو إقصاء الآخر ليس له مكان، مطالبًا بفتح الباب لمن لا يلجأ إلى العنف.

وشدد وزير الخارجية على أنه أعطى تعليمات إلى كل السفارات المصرية بالخارج على توفير كل الإمكانيات للمواطن المصرى بغض النظر عن انتمائه السياسى حتى لو أجرم، لأنه هذا حقه علينا.

وأوضح فهمى على أن نجاح فى العملية الديمقراطية يجعلها قدوة للغير فى المنطقة بشرط عدم الإقصاء، موضحًا أن الرئيس السابق مرسى لم يرفض مجتمعيا لعدم كفاءاته، ولكن لأنه التزم بفلسفة فيها إقصاء لأهم شىء سعى إليه الشعب المصرى وهو المشاركة فى اتخاذ القرار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية