شيخ الأزهر يدعو للإسراع بتطبيق خارطة الطريق

كتب : وائل فايز الخميس 26-09-2013 18:03

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عصر اليوم، الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء مسار العملية الديموقراطية في مصر، والدور المنوط للأزهر القيام به خلال المرحلة المقبلة لتدعيم ذلك المسار، بما يحقق الأمن والاستقرار للبلاد.

وأكد الامام الأكبر خلال اللقاء، أن الأزهر مع كل ما يحقق الأمن والاستقرار لمصر، وتحقيق الديمقراطية، وتنفيذ خارطة الطريق دون تلكؤ أو تأخر، حتى يخرج دستور معبر عن الجميع، وتجرى انتخابات حرة نزيهة.

ومن جانبه، أعرب بهاء الدين عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، مثمنًا الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في حماية المسار الديموقراطي في مصر، ودعمه للشعب المصري في تحقيق طموحاته خلال المرحلة المقبلة.