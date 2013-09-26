أخبار عاجلة

رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. DMC

الدكتور مصطفى السيد: على الحكومة زيادة ميزانية البحث العلمي إذا أرادت النهوض

Google+ Print
الدكتور مصطفى السيد: على الحكومة زيادة ميزانية البحث العلمي إذا أرادت النهوض الدكتور مصطفى السيد: على الحكومة زيادة ميزانية البحث العلمي إذا أرادت النهوض
أستاذ الكيمياء بجامعة جورجيا الأمريكية للتكنولوجيا: الولايات المتحدة تكسب من كل دولار تضخة في مجال البحث العلمي 5 أضعافه

كتب : مروة مرسي وأحمد ماجد الخميس 26-09-2013 17:41

قال الدكتور مصطفى السيد، العالم المصري وأستاذ الكيمياء بجامعة جورجيا الأمريكية للتكنولوجيا، إنه على الجديدة العمل على زيادة الميزانية الخاصة بالبحث العلمي، موضحا أن النسبة التي يتم ضخها هذه الفترة لا تتناسب تماما مع من يحاول أن ينهض من كبوته.

وأضاف السيد خلال لقائه بطلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تكسب من كل دولار تضخة في مجال البحث العلمي 5 أضعافه، مستفيدة من الأبحاث التي يقوم بها الباحثون.

وتحدث عن النانو تكنولوجي وأهميته خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه حل للعديد من الأمراض التي لا تزال بدون علاج جذري، كالسرطان، مشيرا إلى أن علاج السرطان بالنانو وصل لمرحلة متطورة، بعد أن ام الانتهاء من المرحلة الأولى بإجراء التجارب على الحيوانات، ويتم الآن الاتجاه للمرحلة الثانية ببدء التجارب على البشر، بعد أن أثبتت المرحلة الأولى عدم وجود آثار جانبية كثيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج