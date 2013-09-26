الدكتور مصطفى السيد: على الحكومة زيادة ميزانية البحث العلمي إذا أرادت النهوض

أستاذ الكيمياء بجامعة جورجيا الأمريكية للتكنولوجيا: الولايات المتحدة تكسب من كل دولار تضخة في مجال البحث العلمي 5 أضعافه

كتب : مروة مرسي وأحمد ماجد الخميس 26-09-2013 17:41

قال الدكتور مصطفى السيد، العالم المصري وأستاذ الكيمياء بجامعة جورجيا الأمريكية للتكنولوجيا، إنه على الحكومة الجديدة العمل على زيادة الميزانية الخاصة بالبحث العلمي، موضحا أن النسبة التي يتم ضخها هذه الفترة لا تتناسب تماما مع من يحاول أن ينهض من كبوته.

وأضاف السيد خلال لقائه بطلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تكسب من كل دولار تضخة في مجال البحث العلمي 5 أضعافه، مستفيدة من الأبحاث التي يقوم بها الباحثون.

وتحدث عن النانو تكنولوجي وأهميته خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه حل للعديد من الأمراض التي لا تزال بدون علاج جذري، كالسرطان، مشيرا إلى أن علاج السرطان بالنانو وصل لمرحلة متطورة، بعد أن ام الانتهاء من المرحلة الأولى بإجراء التجارب على الحيوانات، ويتم الآن الاتجاه للمرحلة الثانية ببدء التجارب على البشر، بعد أن أثبتت المرحلة الأولى عدم وجود آثار جانبية كثيرة.