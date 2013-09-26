كتائب القسام تدعو إلى انتفاضة ثالثة ضد إسرائيل

كتب : الأناضول الخميس 26-09-2013 17:44

دعا أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة "حماس"، الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى إعلان انتفاضة فلسطينية ثالثة ضد "الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "القسام مستعدة للمواجهة المقبلة مع الجيش الإسرائيلي".

وقال أبو عبيدة، إن "كتائب القسام تدعو إلى انتفاضة فلسطينية في وجه الاحتلال في الضفة الغربية والقدس لأن الاحتلال يستغل الظروف القائمة بمحيط فلسطين، ويستغل المفاوضات العبثية من أجل تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت وقائع جديدة على الأرض من خلال زيادة الاستيطان وتهويد القدس".

وأكد أن "كتائب عز الدين القسام ستكون في قلب الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي؛ إن وقعت".

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية يقوم بها مستوطنون، تحت حراسة مشددة من قوات الجيش والشرطة الإسرائيليين، الأمر الذي يثير حفيظة الفلسطينيين ويسفر عن اندلاع مواجهات بين الطرفين.

وأضاف "أبو عبيدة"، أن "كتائب القسام لديها هموم كبيرة تجاه القضية الفلسطينية وهي في حالة عمل دائمة واستعداد دائم للمعركة الكبرى التي ستخوضها المقاومة للتصدي للاحتلال الصهيوني وتحرير فلسطين".

وفي السياق ذاته، أوضح أبو عبيدة أن العروض والمناورات العسكرية التي نفذتها كتائب القسام في أنحاء قطاع غزة منذ مطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري تهدف إلى "إيصال رسالة قوة إلى العدو الإسرائيلي أن المقاومة في قطاع غزة لا زالت حاضرة وبقوة وسيكون لها كلمة من أجل قضية الأقصى والقدس وفلسطين".

وقال أبو عبيدة: "نحن نتوقع المزيد من العمليات ضد الجيش الصهيوني وتلك العمليات جاءت لتوصل رسالة للعدو أن المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تتوقف وأن الشعب الفلسطيني قادر على توليد انتفاضات جديدة في وجه الاحتلال".

وكان جندي إسرائيلي قتل بواسطة قناص فلسطيني قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة يوم الأحد الماضي، وذلك بعد يوم من مقتل جندي آخر في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.