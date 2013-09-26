هيكل: سيناء "رهينة" بنود اتفاقية السلام

أكد الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل، أن سيناء رهينة بنود اتفاقية السلام، وأنه لا أحد يقدر الجهد الذى يقوم به الجيش من مهمة عظيمة فى سيناء، لافتا إلى أن الإنجليز هم من ثبتوا حدود مصر عام 1906وأصروا أن تكون سيناء مصرية.

وأضاف هيكل خلال لقاء خاص مع الإعلامية "لميس الحديدى" على فضائية "Cbc"، أن الأوضاع فى سيناء قلقة بطبيعتها بسبب الحروب التى قسمتها، مؤكدا أنه بعد اتفاقية السلام قبلت مصر بترتيبات تجعل تأمين سيناء شبه مستحيل، كما أن تواجد القوات الدولية وتقسيم سيناء لمناطق من عناصر إضعافها.

وأوضح هيكل، أن التحاق سيناء بالوطن الأم فى حاجة لتقوية، وأن الترتيبات دائما أن تظل سيناء منطقة عازلة بين مصر وإسرائيل، منتقدا اهتمام الدولة بالتنمية السياحية فى جنوب سيناء فقط، متابعا: "تركنا قلب سيناء فارغا مما أدى إلى أن تكون مأوى للجهاديين".