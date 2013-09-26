أخبار عاجلة

رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هيكل: سيناء "رهينة" بنود اتفاقية السلام

Google+ Print
هيكل: سيناء "رهينة" بنود اتفاقية السلام هيكل: سيناء "رهينة" بنود اتفاقية السلام

أكد الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل، أن سيناء رهينة بنود اتفاقية السلام، وأنه لا أحد يقدر الجهد الذى يقوم به الجيش من مهمة عظيمة فى سيناء، لافتا إلى أن الإنجليز هم من ثبتوا حدود عام 1906وأصروا أن تكون سيناء مصرية.

وأضاف هيكل خلال لقاء خاص مع الإعلامية "لميس الحديدى" على فضائية "Cbc"، أن الأوضاع فى سيناء قلقة بطبيعتها بسبب الحروب التى قسمتها، مؤكدا أنه بعد اتفاقية السلام قبلت مصر بترتيبات تجعل تأمين سيناء شبه مستحيل، كما أن تواجد القوات الدولية وتقسيم سيناء لمناطق من عناصر إضعافها.

وأوضح هيكل، أن التحاق سيناء بالوطن الأم فى حاجة لتقوية، وأن الترتيبات دائما أن تظل سيناء منطقة عازلة بين مصر وإسرائيل، منتقدا اهتمام الدولة بالتنمية السياحية فى جنوب سيناء فقط، متابعا: "تركنا قلب سيناء فارغا مما أدى إلى أن تكون مأوى للجهاديين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية