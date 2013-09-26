إيران والعراق يوقعان على وثيقة للتعاون الدفاعى

وقع وزير الدفاع الإيرانى العميد حسين دهقان ووزير الدفاع العراقى بالوكالة سعدون الدليمى اليوم "الخميس" فى طهران على وثيقة للتعاون الدفاعى بين البلدين، وذلك فى ختام الجولة الثانية من المحادثات بينهما.

وأكد الجانبان الإيرانى والعراقى فى الوثيقة، على ضرورة تطوير التعاون الدفاعى لما يشكله من عامل هام فى تعزيز وترسيخ السلام والاستقرار فى المنطقة ، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأكد الجانبان على الاتفاقيات السابقة فى مجال دعم الجيش العراقى .

وكان وزير الدفاع العراقى بالوكالة سعدون الدليمى قد أجرى خلال فترة إقامته فى طهران جولتين من المحادثات مع الوزير الإيرانى كما التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامى على لاريجانى والنائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانجيرى وأمين المجلس الأعلى للأمن القومى على شمخانى وبحث معهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الأصعدة الثنائية والإقليمية.