وشم يونس محمود يثير أزمة في السعودية

أثار الوشم الموجود على ذراع العراقي يونس محمود مهاجم أهلي جدة الجدل في السعودية بعد انضمامه للفريق مؤخرا تعويضا للمهاجم الكوري سوك الذي تعرض لإصابة قوية.

وفي تقرير نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية وصفت الوشم بأنه شوه الصورة الجميلة التي ظهر بها المهاجم العراقي في أول مبارياته مع أهلي جدة.

وتحدث فهد التويجري الداعية المعروف للصحيفة أن يونس محمود المسلم الذي تعاقد مع الأهلي قبل ساعات قليلة من إقفال التسجيل اقترف واحدة من كبائر الذنوب وأن عليه التوقف عن تقليد عادات الغرب.

وسجل يونس محمود الملقب بالسفاح هدفين في مباراة فريقه الأخيرة أمام النهضة والتي انتهت بفوز الأهلي 5-1 في الجولة الرابعة من دوري عبد اللطيف جميل السعودي.