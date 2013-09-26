أخبار عاجلة

رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وشم يونس محمود يثير أزمة في السعودية

Google+ Print
وشم يونس محمود يثير أزمة في السعودية وشم يونس محمود يثير أزمة في السعودية

أثار الوشم الموجود على ذراع العراقي يونس محمود مهاجم أهلي جدة الجدل في بعد انضمامه للفريق مؤخرا تعويضا للمهاجم الكوري سوك الذي تعرض لإصابة قوية.

وفي تقرير نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية وصفت الوشم بأنه شوه الصورة الجميلة التي ظهر بها المهاجم العراقي في أول مبارياته مع أهلي جدة.

وتحدث فهد التويجري الداعية المعروف للصحيفة أن يونس محمود المسلم الذي تعاقد مع الأهلي قبل ساعات قليلة من إقفال التسجيل اقترف واحدة من كبائر الذنوب وأن عليه التوقف عن تقليد عادات الغرب.

وسجل يونس محمود الملقب بالسفاح هدفين في مباراة فريقه الأخيرة أمام النهضة والتي انتهت بفوز الأهلي 5-1 في الجولة الرابعة من دوري عبد اللطيف جميل السعودي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً