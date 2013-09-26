فتح باب التحويل من الثانوى العام لـ"الفنى" بالغربية

أرسلت مديرية التربية والتعليم بالغربية، منشورا لمديرى المدارس الفنية (صناعى – زراعى – تجارى – فندقى) نظام السنوات الثلاث، بأنه يجوز لطلاب الثانوى العام بالمدارس الرسمية أو الخاصة التى تشرف عليها الوزارة من الفئات التالية طلب تحويل مسارهم إلى التعليم الفنى (صناعى – زراعى –تجارى – فندقى) الرسمى نظام السنوات الثلاث.

ويأتى ذلك باتباع الشروط الواردة بالقرار الوزارى رقم 128 لسنة 2009 بشأن قواعد تحويل مسار طلاب الثانوية العامة بمرحلتيها الأولى والثانية نظام حديث إلى التعليم الثانوى (صناعى – زراعى – تجارى – فندقى) نظام السنوات الثلاث.

جاء ذلك بناءً على بناء على الفاكس الوارد من وزارة التربية والتعليم" قطاع التعليم الفنى" ونظرا لما تم تعديله فى نظام الثانوية العامة باعتبار الصف الثانى الثانوى العام سنة نقل.