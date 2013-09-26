أخبار عاجلة

رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الأقصر يبحث تنويع مصادر الدخل بالمحافظة لتنمية مواردها

Google+ Print
محافظ الأقصر يبحث تنويع مصادر الدخل بالمحافظة لتنمية مواردها محافظ الأقصر يبحث تنويع مصادر الدخل بالمحافظة لتنمية مواردها

أكد اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، ضرورة استغلال كافة إمكانيات المحافظة فى تنمية مواردها وتنويع مصادر الدخل وتحقيق أرباح تساهم فى زيادة ميزانيتها المالية، لتوفير فرص عمل وزيادة مرتبات الموظفين، وإنشاء مشاريع خدمية بما يعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ، صباح اليوم، على عدد من المنشآت والمشروعات الخدمية بالمحافظة، حيث زار مركز الاستعلامات السياحى أمام محطة الأقصر، واطلع على سير العمل بالمركز ومهام مكاتب تنشيط السياحة والشركات السياحية.

كما تابع الخدمات المقدمة من وحدة المتابعة الجماهيرية، ومكتب الدعم الفنى ووزارة الاتصالات وبحث كيفية استغلال المركز والمبنى كوجهة حضارية مشرفة للأقصر فى تنمية دخل المحافظة وتقديم أفضل الخدمات للسياح.

وتفقد المحافظ أيضا مركز المؤتمرات الدولى بالكرنك واستمع لشرح مفصل من مدير المركز حول إنشائه وأهم الأنشطة والفعاليات التى نظمت داخله، وناقش كيفية استخدامه فى الأحداث الكبرى والفاعليات الدولية والمناسبات المختلفة داخل المحافظة، واستغلال بعض القاعات والغرف فى تنمية موارد المركز.

وأثناء جولته داخل المجلس القومى والمركز الحضرى للمرأة بالكرنك، والتى شاهد خلالها منتجات المركز، وأعمال التطريز والحياكة وصنع السجاد والكليم والفخار والمشغولات النحاسية والحرف البيئية وغيرها من أقسام المركز.

وأشار المحافظ إلى وجود دراسة حول تنظيم معرض دولى لتسويق المنتجات المصرية، وخاصة منتجات الأقصر بدولة ألمانيا باعتبارها قطع فنية وأعمال يدوية نادرة.

وعلى هامش جولته تفقد المحافظ أعمال الانتهاء من أحد قطاعات طريق الكباش، وباشر عملية إزالة المخلفات وتوسعة الطريق، كما قام بزيارة محطة قطارات الأقصر، والتقى رئيس المحطة وبحث معه عودة حركة القطارات وكيفية القضاء على أزمة تذاكر السوق السوداء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365