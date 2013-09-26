محافظ الأقصر يبحث تنويع مصادر الدخل بالمحافظة لتنمية مواردها

أكد اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، ضرورة استغلال كافة إمكانيات المحافظة فى تنمية مواردها وتنويع مصادر الدخل وتحقيق أرباح تساهم فى زيادة ميزانيتها المالية، لتوفير فرص عمل وزيادة مرتبات الموظفين، وإنشاء مشاريع خدمية بما يعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ، صباح اليوم، على عدد من المنشآت والمشروعات الخدمية بالمحافظة، حيث زار مركز الاستعلامات السياحى أمام محطة الأقصر، واطلع على سير العمل بالمركز ومهام مكاتب تنشيط السياحة والشركات السياحية.

كما تابع الخدمات المقدمة من وحدة المتابعة الجماهيرية، ومكتب الدعم الفنى ووزارة الاتصالات وبحث كيفية استغلال المركز والمبنى كوجهة حضارية مشرفة للأقصر فى تنمية دخل المحافظة وتقديم أفضل الخدمات للسياح.

وتفقد المحافظ أيضا مركز المؤتمرات الدولى بالكرنك واستمع لشرح مفصل من مدير المركز حول إنشائه وأهم الأنشطة والفعاليات التى نظمت داخله، وناقش كيفية استخدامه فى الأحداث الكبرى والفاعليات الدولية والمناسبات المختلفة داخل المحافظة، واستغلال بعض القاعات والغرف فى تنمية موارد المركز.

وأثناء جولته داخل المجلس القومى والمركز الحضرى للمرأة بالكرنك، والتى شاهد خلالها منتجات المركز، وأعمال التطريز والحياكة وصنع السجاد والكليم والفخار والمشغولات النحاسية والحرف البيئية وغيرها من أقسام المركز.

وأشار المحافظ إلى وجود دراسة حول تنظيم معرض دولى لتسويق المنتجات المصرية، وخاصة منتجات الأقصر بدولة ألمانيا باعتبارها قطع فنية وأعمال يدوية نادرة.

وعلى هامش جولته تفقد المحافظ أعمال الانتهاء من أحد قطاعات طريق الكباش، وباشر عملية إزالة المخلفات وتوسعة الطريق، كما قام بزيارة محطة قطارات الأقصر، والتقى رئيس المحطة وبحث معه عودة حركة القطارات وكيفية القضاء على أزمة تذاكر السوق السوداء.