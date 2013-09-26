بالفيديو..المئات من اطفال المدارس يوجهون رسالة “قناتنا ومصرنا آمنة” الى السفن العابرة بقناة السويس

قام مئات من طلاب مدارس الاسماعيلية بتوجيه رسالة الى العالم بأن قناة السويس آمنة ومصر آمنة ، رافعين لافتات باللغة الانجليزية عليها عبارات مصر السلام وقناة السويس آمنة فى أطار احتفال كبير نظمته أدارة هيئة قناة السويس برعاية الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى الاحتفال بالذكرى الثامنة والخمسين لأنسحاب المرشدين الاجانب من القناة وتولى المرشدين المصريين مسئولية أدارة الملاحة بالقناة

واستقل الطلاب والتلاميد القاطرة ” عزت عادل ” التى أنطلقت الى المجرى الملاحى للقناة ووجهت تحية الى السفن ورفع الطلاب أياديهم معبرين عن تحيتهم الى راكبى السفن التى ردت بالتحية وسط أجواء احتفالية غير مسبوقة .

وقال الفريق مهاتب مميش رئيس الهيئة أن الاحتفالية رسالة الى العالم بأن مصر والقناة آمنة تماما وأن الشعب المصرى قادر على الانتصار فى أى معركة يخوضها وأن الزعيم الراحل جما لعبد الناصر كان على يقين من نجاح المصريين على اجتياز الاختبار والنجاح فيه وهو ما حدث بالفعل بنجاح المرشدين المصريين فى تسيير الملاحة بالقناة .

وأضاف ” مميش “ ان أحتفال الهيئة بالذكرى الثامنة والخمسين لانتصار الإرادة المصرية على مؤامرة الانسحاب الجماعي للمرشدين والموظفين الأجانب في 15 سبتمبر 1956، عقب قيام الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بتأميم القناة، أكدت على المعدن الأصيل للإنسان المصري وقدرته على الصمود وتحدي الصعاب واجتياز الأزمات. فقد أرادت الشركة المؤممة أن تظهر عدم قدرة الإدارة الوطنية الوليدة على إدارة القناة.

> وقال أن رجال القناة الأبطال أثبتوا للعالم أجمع قدرة مصر على إدارة قناة السويس بكفاءة منقطعة النظير مدعومين بإخوانهم من ضباط البحرية المصرية البواسل وكذلك المرشدين اليونانيين وعدد قليل من المرشدين الأجانب الذين رفضوا الانسحاب من العمل.

يتواكب احتفال الهيئة بهذه المناسبة الوطنية بالاحتفال بيوم البحرية العالمي الذي يحتفل به المجتمع الملاحي الدولي والمنظمة البحرية الدولية للتأكيد على التحسين المستمر لكفاءة الأسطول التجاري العالمي خدمة للإنسانية ورخائها.

وأوضح أن القناة استقبلت عدداً من طلبة المدارس في المراحل التعليمية المختلفة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومحافظي منطقة القناة (الإسماعيلية والسويس وبورسعيد ) للخروج في مظاهرات بحرية بالمدن الثلاث رافعين أعلام مصرنا الحبيبة ولافتات تحمل عنوانا رئيسيا يقول [ قناتنا آمنة ... وبلادنا آمنة ].

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