الأخت غير الشقيقة لـ Lindsay Lohan تجري 5 عمليات لتشبهها

بعد أن تبيّن أنّ والد النجمة الأمريكية Lindsay Lohan، مايكل، هو أيضاً أبٌ لفتاة تُدعى Ashley Horn، أكّدت Lindsay أنّها لا تُريد التعاطي مع شقيقتها، ولا تود مقابلتها حتى.

لكن يبدو أنّ Horn تودّ التقرّب من شقيقتها؛ وهي اختارت طريقة غريبة نوعاً ما لذلك، إذ أنفقت أكثر من 25 ألف دولار أمريكيّ للتشبّه بشقيقتها المشهورة.

الشابة التي تبلغ الثامنة عشرة من العمر، أجرت 5 عمليات تجميل، كي تشبه شقيقتها، منها عملية أنف وفيلرز للوجه.

وقالت Ashley لمجلة "In Touch"، إنّها تودّ أن تكون شبيهة Lohan في أفضل أيّامها، أي بعمر الثامنة عشرة.

وأضافت Ashley أنّها تتمنّى أن تقتحم هوليوود، خاصّة بعد أن أصبحت أكثر إثارة من شقيقتها الكبرى.

يُشار إلى أنّ Michael Lohan علم حقيقة أبوته لـ Ashley خلال برنامج تلفزيونيّ، حيث تمّ الكشف عن نتيجة فحص الحمض النوويّ الذي وافق على الخضوع له الأب أخيراً.

يُذكر أن Kristi Horn، لطالما أصرّت على أنّ Michael Lohan، هو والد ابنتها الطبيعيّ، مع العلم أنّ لوهان كان متزوّجاً من Dina Lohan، بين عامي ‬1985 و‬2007، لكنهما انفصلا مراراً ولديهما أربعة أولاد.