لماذا لم يُعجب "عراب" عادل أمام دريد لحام؟

عن انطباعه حول المسلسل المصري "العراب" الذي لعب دور البطولة فيه النجم المصري عادل امام، أكد النجم السوري دريد لحام في دردشة مع "سيدتي نت" أنه شعر أن العمل غير حقيقي، وأوضح قائلاً "شخصيات العمل غير حقيقية، كي احدد ما إذا كان العمل الفني أعجبني أم لم يعجبني، فيجب أن تكون شخصياته مقنعة وتشبهنا كما تشبه الشخصيات الموجودة في الحياة، وهذه الناحية غير متوفرة في مسلسل "العراف" لأنني عندما شاهدته أنا لم أشعر أن الشخصيات الموجودة فيه تشبهنا أو تشبه الشخصيات التي نعرفها في المجتمع، على عكس الشخصيات الموجودة في مسلسل "سنعود بعد قليل" لأنها كلها حقيقية وتشبهنا كما أنها تشبه كل الشخصيات الموجودة في الحياة".

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