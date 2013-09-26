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حبس مساعد شرطة بسجن وادى النطروى 4 أيام لحيازته مواد مخدرة

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حبس مساعد شرطة بسجن وادى النطروى 4 أيام لحيازته مواد مخدرة حبس مساعد شرطة بسجن وادى النطروى 4 أيام لحيازته مواد مخدرة

امر محمد المتناوى وكيل اول نيابة السادات بحبس مساعد شرطة بقوة ليمان وادى النطرون فى التحقيقات التى اشرف عليها احمد الضبع مدير النيابة اثر ضبطه متلبسا بحيازة مواد مخدرة  .

كانت تحريات ضباط ليمان 430 الصحراوى بوادى النطرون والتى باشرها كل من الرائدين سيد سليم معاون مباحث السجن وهشام الباهى ضابط الشؤن الادارية قد توصلت الى قيام ع .محمد ابو المجد -مساعد شرطة- بالاتجار فى المواد المخدرة وبيعها للمساجين داخل الليمان والتربح من جراء ذلك حيث تم ضبط المتهم وبحوزته مجموعة من اقراص البرشام المخدر وكمية من الترامادول .

اعترف المتهم فى اقواله بتهريب المخدرات والتليفونات المحمولة للمساجين داخل عنابر السجن وتقرر حبسه 4 ايام على ذمة التحقيق .

 

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