أمن الاقصر يعيد موظف مختطف الى اسرته ويضبط المتهمين

نجح ضباط وأفراد مديرية أمن الأقصر من اطلاق سراح أحد الموظفين الذي تعرض إلي عملية اختطاف من جانب ثلاثة أشخاص الذين طالبوا بـ 50 ألف جنيه فدية لاطلاق سراحه .

كان اللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر قد تلقي إخطاراً يفيد باختطاف أنور صلاح الدين أمين 35 عاماً موظف بجامعة جنوب الوادي أثناء تواجده بمقهي يمتلكها بمنطقة أبو الجود واحتجازه بمزرعة بقرية المنشأة العماري، وقيام المختطفين بمساومة أسرته للحصول علي 50 ألف جنيه فدية لإطلاق سراحه .

وبعمل التحريات ومراقبة حركة الاتصال بين المختطفين وأسرة المختطف تمكن ضباط مديرية الأمن من إعداد كمين تمكنوا من خلاله من ضبط المتهمين في أقل من 24 ساعة .

تم القبض علي مرتبكي عملية الخطف ، وتحرر محضر بالواقعة رقم 4348 إداري الأقصرلسنة 2013 ، وجاري عرضه علي نيابة الأقصر برئاسة المستشار محمد فهمي لفتح التحقيق في الواقعة .