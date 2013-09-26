من باريس أزياء جاهزة تحاكي الخياطة الراقية

تميز اليوم الثاني من عروض باريس للأزياء الجاهزة بأزياء تحاكي أزياء الخياطة الراقية، من حيث القصّات والأقمشة المستعملة. وبرز ذلك عند المصمّم البلجيكيّ "دري فان نوتن" Dries Van Noten الذي استعمل الكثير من الأقمشة المطبّعة والمطرّزة ذات الاستيحاءات الفولكلوريّة، التي ميّزت أزياء العرض.

وطغى على العرض الجاكيتات ذات القصّات العريضة، والفساتين ذات القِصَر المحتشم، والتنوّع في الألوان، التي غلب عليها اللون البيج، في الوقت الذي أضفى عليها الذهبيّ لمسة من الألق.

أمّا الفرنسي "أليكس مابييل" Alex Mobile فقد استوحى عرضه من Bomb Girl حقبة الستينات؛ وبرز هذا في الأزياء العريضة، والمفتوحة، وغير المتطابقة مع بعضها، والشورتات الكاكيّة، والبنطالونات العريضة، التي صاحبت الأحذية ذات الكعوب العالية المستوحاة من أحذية "الكاوبوي"، والقمصان المصنوعة من القطن والمفتوحة بأكملها، والتي تُبرز الملابس الداخلية، كما برز في الجاكيتات المنزوعة الأكمام. وقد غلب على العرض ألوان الأزرق والأخضرالكاكي والبيج.

أمّا دار "روشاس" Rochasفقد قدّمت عرضاً غنيّاً بالألوان والأقمشة المرصّعة ذات البريق الذهبيّ والفضيّ، إضافة إلى الألوان الربيعيّة، لا سيّما الأصفر والأخضر المائي والبيج والأزرق السماويّ.

وطغت على العرض فساتين الكوكتيل التي تميّزت بكثرة التفاصيل، إذ جاءت مطرّزة تارة، ومزيّنة بقطع صغيرة من نفس القماش، تارة أخرى، زيّنت بها ياقات الفساتين وأسافلها.