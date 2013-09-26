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دراسة: الشاى الأخضر لقلب سليم

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دراسة: الشاى الأخضر لقلب سليم دراسة: الشاى الأخضر لقلب سليم

مع اقتراب الاحتفال بيوم القلب العالمى فى التاسع والعشرين من الشهر الجارى، أكدت أحدث الأبحاث الطبية على أهمية بدء اليوم بكوب من الشاى الأخضر لما يتمتع به من فوائد صحية جمة، ليحل تدريجيا محل الشاى الأسود الذى يعتاد الملايين على تناوله صباح كل يوم.

فقد أظهرت الأبحاث الطبية أن تناول الشاى الأخضر صباحا يعمل على حرق خاصة التى تتراكم على جدارالشرايين والمسببة فى جلطات القلب الخطيرة.

وأكد الباحثون على أن تناول كوب من الشاى الأخضر يوميا على الأقل يسهم بصورة كبيرة فى تقليل مخاطر تراكم هذه الطبقات والدهون الخطيرة على جدار الشرايين، ومن ثم تقليل مخاطر الإصابة بالجلطات الخطيرة.

كما يشدد الباحثون على أن مرضى القلب الذين تعرضوا لحالات الإصابة بجلطات ينصح بضرورة تناول الشاى الأخضر ليشكل حائط صد ووقاية للحفاظ على قوة وسلامة وظائف القلب لديهم، حيث يسهم بدوره فى خفض مستوى الكوليسترول الضار فى الدم.

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مصر 365