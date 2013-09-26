بعض أدوية تخفيض الكولسترول تؤدى إلى ضعف الذاكرة والنسيان

العقاقير الخافضة لمستوى الكولسترول بالدم، وخاصة المنتمية لمجموعة "ستاتين statins" تعد أحد أهم الأدوية التى يستخدمها الملايين من الأشخاص يوميا لخفض نسب الكولسترول بالدم، والحد من فرص الإصابة بأمراض القلب وتقليل خطر الإصابة بالجلطات، ومن أبرز تلك الأدوية وأشهرها: عقار أتورفاستاتين وسيمفاستاتين وروزفاستاتين.

وكشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة بريستول البريطانية عن معلومات جديدة وخطيرة بشأن عقاقير الستاتين الخافضة للكولسترول، حيث كشفت النتائج أن بعض تلك الأدوية تحدث مشاكل كبيرة بالذاكرة، وتسبب ضعف الذاكرة والنسيان.

وأشار الباحثون إلى أن أحد عقاقير الستاتين ويسمى "Pravachol"، ويحتوى على المادة الفعالة "pravastatin" يُحدث خللا واضحاً بالذاكرة حسبما أظهرت النتائج التى أجريت على الفئران، حيث يحد من قدرة المخ على تكوين ذاكرة جديدة وإذا خزنت هذه المعلومات فإنه يحد القدرة على استدعائها.

ولكن العديد من العلماء رفضوا الأخذ بهذه النتائج، وأكدوا أن فوائد عقاقير الستاتين الخافضة للكولسترول كافية بأن تعادل أى آثار جانبية أخرى، بل وتتخطاها أيضاً، بالإضافة إلى أن النتائج أظهرت اختفاء هذه الأعراض بمجرد التوقف عن تناول هذا العقار.

ومن النتائج المثيرة التى توصل لها الباحثون أيضا وقد تكون بمثابة البشرى للمرضى، انتفاء تلك الأضرار الصحية عن عقار ليبيتور"Lipitor" الشهير، والذى يحتوى على المادة الفعالة "Atorvastatin"، وهو أحد عائلة "ستاتين" الخافضة للكولسترول، وهو ما يمثل بديلاً كفئاً للمرضى الذين يحصلون على هذا العقار.

جاءت هذه النتائج فى المجلة العلمية الشهيرة "PLoS ONE."، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الخامس والعشرين من شهر مارس الجارى.

ومن ألأضرار الأخرى التى تسببها عقاقير "ستاتين" الخافضة للكولسترول أنها ترفع خطر الإصابة بمرض المياه البيضاء أو الكتاراكت بحسب دراسة حديثة نشرت بمجلة " JAMA Ophthalmology " فى التاسع عشر من شهر سبتمبر الجارى، فيما كشفت الأبحاث الطبية الحديثة أنها تُحدث فوائد طبية عديدة، حيث تحد من الإصابة بالتهاب البنكرياس وتؤخر نمو سرطان البروستاتا، وتحد من فرص وفاة مرضى التهاب المفاصل الروماتويدى.

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