استبعاد مديرة مدرسة بالفيوم لإخلالها باللوائح التعليمية

قرر محمود العمريطي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم استبعاد مديرة مدرسة قلمشاه ، وذلك بعد أن ثبت عدم جديتها وتنفيذيها للتعليمات الخاصة واللوائح الخاصة بوزارة التربية والتعليم وتجاهلها لبعض الاساسيات الضرورية لوزراة التربية والتعليم وأهمها النشيد الوطني.

جاء ذلك أثناء جولة وكيل الوزارة صباح اليوم بعدد من مدارس مراكز ومدن محافظة الفيوم مثل مدرسة عين شمس الثانوية بنات – قلمشاه الثانوية المشتركة – عزبة مفتاح – عبدالعظيم جمعة الإبتدائية.

وخلال الجولة اجتمع وكيل الوزارة مع أمناء المدرسة وأولياء أمور مدرسة عين شمس الثانوية بإدارة غرب والتي شهدت المظاهرات التي حدثت لأول مرة بالفيوم

> كما اعتذرت الطالبات عن الاعتصام خلال الاجتماع واعتبر الوكيل أن هذا هو الإنذار الأول وعادوا إلي مدراسهم .

وأكد الوكيل علي أن دور أي طالبة هو الاجتهاد في الدراسة والمدرسة ليست مجال لأي حوار سياسي وإنما ينصب مهمتها ومهمة الطالبات علي الإهتمام بالتعليم والعملية التعليمية وممارسة الأنشطة التي تشبع رغباتهن ، وأكد رفضه أي شعارات دينية أو حزبية داخل المؤسسات التعليمية .