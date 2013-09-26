بيبي يدافع عن صحة ركلة الجزاء أمام إلتشي

مدريد، (إفي): دافع البرتغالي بيبي مدافع ريال مدريد عن ركلة الجزاء التي احتسبها له الحكم مونيز فرنانديز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليسجل منها مواطنه كريستيانو رونالدو هدف فوز ريال مدريد على إلتشي بملعبه 1-2 في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال قلب الدفاع برازيلي الأصل في تصريحات عقب المباراة: "لقد استند علي، وأمسك بي، ومنعني من الحركة. الكرة كانت في ظهره، ولا يبحث عنها"، في إشارة إلى كارلوس سانشيز لاعب إلتشي الذي التحم معه في اللعبة المثيرة للجدل.

وأدرك إلتشي التعادل في الدقيقة الأولى من ثلاث احتسبها الحكم كوقت بدل ضائع، امتدت إلى خمس حيث احتسب ركلة جزاء للريال، انبرى لها النجم البرتغالي في الدقيقة السادسة وسجل منها الهدف الثاني له ولفريقه.

واعترف بيبي بأن أداء فريقه لا يبعث على التفاؤل قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في "دربي العاصمة" في الجولة المقبلة: "سيكون (لقاء) صعبا. لقد عانينا كثيرا في كل المباريات التي خضناها خارج أرضنا عدا لقاء دوري الأبطال (أمام جلطة سراي التركي). علينا أن نكون أكثر تركيزا في المباريات".

لكنه في المقابل بعث برسالة تشجيع، مبديا تيقنه من استفاقة الميرينجي: "أقول للجماهير أن تطمئن، لأنه عام جديد بعقلية جديدة، وهناك لاعبون جدد. سنكتسب إيقاعا ونقدم مباراة جيدة".

لكن رواية كارلوس سانشيز عن تلك اللعبة كانت مختلفة تماما: "إنها لعبة عادية، تتكرر مع كل ضربة ركنية. هناك التحام، لكنني لم أرتكب خطأ. لقد سقط على الأرض، وأنا أراقبه في كرة لم يكن ليلحق بها. إنه قرار ظالم".

وأضاف لاعب إلتشي "لقد فازوا بفضل الحكم. في النهاية حصلوا على النقاط الثلاث. ما يحنقني أنني توترت. سيبقى لنا فخرنا بالأداء الذي قدمه الفريق".

ورفع ريال مدريد بهذا الفوز رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث من جدول الترتيب، بفارق نقطتين خلف المتصدرين برشلونة حامل اللقب وأتلتيكو مدريد بطل كأس الملك في الموسم الماضي.