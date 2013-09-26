كيف تجدين هبة جمال أجمل: بالأشقر أم بالأسود؟

أثارت المذيعة هبة جمال، مذيعة برنامج "كلام نواعم" سابقاً، وبرنامج "سيدتي" اليوم، جدلاً كبيراً في السعوديّة والخليج العربي ككلّ، كونها تحوّلت من امراة محجّبة ومحتشمة إلى امرأة تُساير الموضة...

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فكيف تحوّلت هبة، وماذا قالت عن إطلالاتها الجديدة؟

تحوّلت هبة من امرأة ذات بشرة بيضاء مشرقة وشعر أشقر ـ ذهبي "يذكّرنا بشعر الفتيات الصغيرات بطبيعته" إلى امرأة سمراء بشعر أسود داكن، مع مكياج داكن، لافت وقوي، بعد أنّ عوّدتنا على مكياجها الناعم في السابق.

ففي السابق، كانت هبة تغطّي شعرها، وتترك جانباً واحداً ليظهر من غرّتها، فيما اليوم تترك شعرها ينسدل على كتفيها بأجمل التسريحات.

ماذا قالت هبة عن إطلالاتها لمجلة "سيدتي"؟

حدثينا عن تغيير"اللوك"؟ ومن نصحك به؟

تغيير لون شعري كان قراري؛ فبحكم عملي وثقافتي في الموضة، قررت تغيير المظهر إلى الشعر الأسود. ورغم أنّ الأشقر يعطي براءة أكثر، إلا أنّني أحببت الأسود. ولاحظت الآن أنّه ربّما أعطى ملامحي بعض الحدّة. ولكن التغيير مطلوب. والكثير أثنى على هذا التغيير .

مما لا شكّ فيه أنّ هبة جميلة بطبيعتها، ولكن برأيك أنت هل كانت "هبة" أجمل في السابق أم اليوم؟ وهل تتجرئين على القيام بخطوة مثلها؟

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