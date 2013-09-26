زيت الخردل لشعر سلس وناعم

الرياض: آلاء عشيبه

هل مللتِ من الوصفات الطبيعيَّة المجرَّبة من قِبَل الأهل والأصدقاء، وتريدين الحصول على بعض الأفكار الجديدة؟!

سيِّدتي نت" يقدِّم لكِ وصفة زيت الخردل، التي تجعل شعرك سلساً وناعماً، كما لم ترينه من قبل.

تتطلَّب هذه الوصفة الالتزام بالتكرار لمدَّة 15 يوماً على الأقل؛ فهي متعبة قليلاً، ولكن نتيجتها مضمونة بنسبة كبيرة، إضافةً إلى أنَّها لا تساعد في تنعيم الشَّعر فحسب، بل تساهم كذلك في زيادة كثافته.

الأدوات:

· بياض بيضة.

· 3 ملاعق صغيرة من زيت الخردل.

· كوب من خليط الحناء.

· 4 ملاعق من عصير الليمون.

الطَّريقة:

· قومي بخفق المكوِّنات جيداً حتى تصبح ذات مظهر متجانس ومتماسك.

· اتركيها جانباً في وعاء بلاستيكيّ حتى الصباح.

· ادهني شعركِ بقليل من زيت الخردل الدافئ قبل النوم.

· في الصباح، قومي بدهن شعركِ بمزيج الحناء والخردل.

· دلكي شعرك بالمزيج لمدَّة دقائق، ثمّ اتركيه لمدَّة 120 دقيقة.

· اشطفي شعرك جيداً بالماء، حتى تتخلَّصي من بقايا الحناء، ولكن من دون استخدام الشامبو.

· اتركي شعرك مفروداً في الهواء الطلق حتى يجفّ.

· أعيدي دهن شعركِ بزيت الخردل، واتركيه على شعرك لمدَّة 24 ساعة.

· اغسلي شعرك بالشَّامبو الخاص بك.

· اتبعي هذه الوصفة لمدَّة 15 يوماً، حتى تحصلي على شعر مفرود وكثيف، فزيت الخردل يتميَّز بقدرته الكبيرة على تنعيم الشَّعر وفرده.

ولا تنسي أن تحدِّثينا عن تجربتكِ مع زيت الخردل، عندما تقومين بتجربته.

تابعي أيضاً: