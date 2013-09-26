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الجربا يتوجه لسوريا اليوم لبحث الخلافات مع فصائل المعارضة

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الجربا يتوجه لسوريا اليوم لبحث الخلافات مع فصائل المعارضة الجربا يتوجه لسوريا اليوم لبحث الخلافات مع فصائل المعارضة

أعلن المتحدث باسم رئيس ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا، أن الأخير سيتوجه إلى سورية اليوم الخميس لبحث الأزمة التى أثارتها تشكيلات مقاتلة مع الائتلاف.

ونقلت قناة "العربية" على موقعها الإلكترونى عن المتحدث لؤى صافى القول، إن الائتلاف لن يتفاوض مع جماعات منفردة وإنما سيضع هيكلاً أفضل لتنظيم القوات المقاتلة.

وكانت 13 مجموعة من مقاتلى المعارضة السورية أعلنت عدم اعترافها بأى تشكيلات معارضة فى الخارج بما فيها الائتلاف الوطنى السورى المعارض والحكومة المؤقتة.

وقالت هذه المجموعات، ومعظمها فى حلب، إن كل ما يتم من التشكيلات فى الخارج من دون الرجوع إلى الداخل لا يمثلها ولا تعترف به.

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