سفير روسيا بلبنان: لا ضرورة للفصل السابع فى قرار مجلس الأمن بشأن سوريا

أوضح سفير روسيا في لبنان ألكسندر زاسبكين أنه يجري حاليا العمل لتحضير قرار في مجلس الأمن لتسهيل تطبيق قرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

واعتبر السفير ألكسندر زاسبكين ان هذا القرار يجب أن يكون إيجابيا ويسهل عمل خبراء المنظمة في المجال الأمني أو التزود بأشياء غير متوفرة لدى المنظمة وهذا هو الهدف من القرار.

وفيما يتعلق بحقيقة الخلاف الروسي الأمريكى في نيويورك حول مسألة السلاح الكيماوي والحديث عن إدراجه تحت البند السابع قال السفير زاسبكين عقب لقائه اليوم الرئيس اللبناني السابق أميل لحود- "لدينا موقف مبدئي ونعتقد أن هذا الموقف هو لتطبيق ما اتفقنا عليه ويجب أولا اتخاذ قرار من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية واتخاذ قرار في مجلس الأمن تأييدا لقرار الأنظمة وتطبيق ما اتفقوا عليه وفي هذا الإطار لا نرى ضرورة لتسجيل الفصل السابع في قرار مجلس الأمن".

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