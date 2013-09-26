تأجيل فيلم "جريس دو ماناكو" يحرم نيكول كيدمان من الترشح لجائزة الأوسكار

كتب : أ ش أ الخميس 26-09-2013 09:44

قررت الشركة الأمريكية للإنتاج والتوزيع السينمائي، وينستن كومباني، تأجيل عرض فيلم النجمة الأسترالية "نيكول كيدمان" عن حياة أميرة موناكو جريس كيللي بعنوان "جريس دو ماناكو" إلى ربيع 2014، بعد أن كان من المقرر عرضه يوم 27 نوفمبرالمقبل، ويتكلف 15 مليون دولار.

وذكرالموقع الأمريكي "ذا هوليوود ريبورتر" أن شركة وينستن كومباني قررت تأجيل عرض الفيلم بهدف إدخال بعض التعديلات عليه دون الإفصاح عنها، ما يحرم نيكول كيدمان من الترشح لجائزة الأوسكار التي كانت تأمل أن تحصل عليها بفضله وسط منافسة شديدة من أفلام سيرة ذاتية مماثلة مثل فيلم "ليدي ديانا" للنجمة الأمريكية "ناعومي واتس" الذي ستناول قصة الأميرة البريطانية الراحلة ديانا.

ويحكي فيلم "جريس دو موناكو"قصة حياة أميرة موناكو الراحلة "جريس كيلي"، والدور الذي لعبته في الأزمة السياسية والمالية التي اندلعت عام 1962 بين فرنسا وأمير إمارة موناكو آنذاك الأمير"رينيه" والد أمير موناكو الحالي ألبير الثاني.