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"ليلة صيف رحبانية" في البحرين

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"ليلة صيف رحبانية" في البحرين "ليلة صيف رحبانية" في البحرين

كتب : خالد جمال الخميس 26-09-2013 10:58

يسافر الرحابنة مروان وغدي، وأسامة الرحباني، إلى البحرين لتقديم حفلين على مسرح "البحرين الوطني" ضمن "ليلة صيف رحبانية" وذلك في 27 و28 سبتمبر. بدعوة من وزارة الثقافة في البحرين. يحييها الفنان غسان صليبا، وفاديا طنب، ورونزا، وهبة طوجي، وسيمون عبيد، وإيلي خياط ونادر خوري. برفقة الأوركسترا السيمفونية الوطنية الأوكرانية بقيادة فلاديمير سيرانكو وكورس مؤلف من عشرين منشدا.

البرنامج الغنائي سيختلف عن حفل مهرجانات جبيل، حيث سيضم أعمال للأخوين الرحباني ولمنصور الرحباني، وإلياس الرحباني وأعمال خاصة بمروان غدي وأسامة الرحباني من مختلف أعمالهم الغنائية والمسرحية.

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