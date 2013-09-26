رئيس وزراء ليبيا يشكر الأمم المتحدة على دورها في بلاده

كتب : رويترز منذ 14 دقيقة

وجه رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، الشكر للأمم المتحدة يوم الأربعاء "25 سبتمبر" على دورها في "تيسير استقلال" بلاده. وقال زيدان في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده "تثمن غاليا" دور الأمم المتحدة بدأ من إصدار قرارها يوم 21 نوفمبر عام 1949 لإعلان استقلال ليبيا وصولا إلى استجابتها السريعة لمطالب الشعب الليبي بإصدار القرارين 1970، و1973 في عام 2011 لحماية المدنيين ومساندة ثورة 17 فبراير شباط.

وانتخب زيدان في عام 2012 بعد الإطاحة بحكم معمر القذافي.

وناشد زيدان العالم الخارجي في الفترة الأخيرة المساعدة في إقرار الأمن في بلاده التي تواجه حالة فوضى سياسية ومشكلات بسبب تعطيل المحتجين لصادرات النفط.

وفيما يتعلق بسوريا ناشد زيدان مجلس الأمن الدولي الاضطلاع بمسؤولياته.

وناشد كذلك الجمعية العامة نيابة عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلاً: إن على المجتمع الدولي "إيجاد حل" للقضية مستعرضًا معاناة الشعب الفلسطيني من الطرد والاحتلال والمصادرة وهدم منازله.

وأنهى زيدان، كلمته بالتأكيد على تحسن أوضاع السلام والأمن في ليبيا.