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"الإخوان" يتظاهرون أمام القنصلية الأمريكية بالإسكندرية

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"الإخوان" يتظاهرون أمام القنصلية الأمريكية بالإسكندرية "الإخوان" يتظاهرون أمام القنصلية الأمريكية بالإسكندرية

نظم العشرات من جماعة الإخوان "المحظورة" وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، أمام مقر القنصلية الأمريكية بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية، احتجاجًا على خطاب الرئيس الأمريكى باراك أوباما عن 30 يونيه، واعترافه بأنها ثورة وليست انقلابا عسكريا.

وحمل أنصار الإخوان لافتات باللغتين العربية والإنجليزية تندد بموقف الولايات المتحدة الأمريكية، وأن أوباما تحالف مع من وصفوهم بالقتلة للحفاظ على مكاسبهم، مرددين هتافات منددة بموقف الرئيس الأمريكى.

كما قام متظاهرو الإخوان أمس بحرق العلم الأمريكى خلال إحدى مسيراتهم، فى منطقة المنتزه شرق الإسكندرية تنديدا بموقف أوباما.

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