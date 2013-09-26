تأجيل دعوى تعويض “عمرو الليثي” بمليون جنيه ضد “روزاليوسف‎ “

قررت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية دائرة التعويضات بزينهم،تأجيل دعوى تعويض بمبلغ مليون جنيه والمقامة من الإعلامى “عمرو ممدوح الليثى” ضد رئيس مجلس إدارة مجلة روز اليوسف بصفته ورئيس تحرير المجلة بصفته، وحسام عبد الهادى والدكتور ناجى فوزى، لاتهامهم بالسب والقذف لجلسة 6 نوفمبر للاطلاع .

وكان محامى المدعى قد تقدم بحافظة مستندات جاء فيها أن المدعى إعلامى شهير وكان يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية ويعتبر من الشخصيات الهامة فى المجتمع وقد تم حصوله على الدرجات العلمية العليا وهى الماجستير والدكتوراه إلا أن المدعى فؤجى بمجلة روز اليوسف بشن حملة إعلامية ضده بنشر أخبار كاذبة بغرض وبقصد التشهير به والاساءة إليه حيث انه بتاريخ 2يونيو 2012 وفى العدد رقم 4382 وبتاريخ 8 يونيو 2012 وبالعدد 4383 قام المدعى عليه الثانى والثالث بصفته كاتب مقال وبمشاركة المدعى عليه الرابع بالاتفاق فيما بينهم بسب وقذف والتشهير بالمدعى وذلك بنشر مقال تحت عنوان ” هل ماجستير عمرو الليثى باطل ” .