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لجنة «الإجراء السريع» لحل مشكلات المباني المدرسية

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لجنة «الإجراء السريع» لحل مشكلات المباني المدرسية لجنة «الإجراء السريع» لحل مشكلات المباني المدرسية

 عبدالله عبيدالله الغامدي (الرياض)

شكلت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض لجنة لـ«الاجراء السريع» لمعالجة الكثير من الأمور المرتبطة بشؤون المباني والمشاريع الدراسية وتشمل اقامة مشاريع مدرسية جديدة أو الصيانة كذلك تنظيم العمل الإداري وغيرها من الامور. وقد عقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة مساعد المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض للخدمات المساندة الدكتور محمد بن عبدالعزيز السديري بحضور أعضاء اللجنة وهم كل من مدير إدارة المشتريات عبدالكريم الناصر وممثل الادارة المالية فهد الهملان ومدير إدارة الميزانية ناصر القحيز ومدير شؤون المباني المهندس سليمان العلوي ومستشار المساعد للخدمات المساندة حمد بن محمد العنزي ومدير التخطيط المدرسي راشد الحديثي حيث بدأ الاجتماع بكلمة الدكتور محمد بن عبدالعزيز السديري الذي أوضح أهمية دور اللجنة في تسريع إنهاء مشاريع الإدارة وتذليل كافة العقبات التي قد تؤدي إلى تأخر تلك المشاريع وفق النظام، كما تم تحديد مهام اللجنة ومواعيد لاجتماعات اللجنة القادمة.

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