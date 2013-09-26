أخبار عاجلة

البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«تأهيلي المدينة» يحتفل باليوم الوطني

Google+ Print
«تأهيلي المدينة» يحتفل باليوم الوطني «تأهيلي المدينة» يحتفل باليوم الوطني

 ماجد الصقيري (المدينة المنورة)

نظم مركز التأهيل الشامل بمنطقة المدينة، حفلا لنزلاء المركز ابتهاجا وفرحة، بمناسبة اليوم الوطني الغالي على كل أبناء الوطن. فيما ابتهج النزلاء برفع صور الملك عبدالله فوق رؤوسهم ورقصهم على أغنية الفنان ماجد المهندس «أبشرك حنا بخير وسلامة»، وذلك بحضور مدير المركز الأستاذ أحمد بن مسلم السناني وأطباء المركز الأخصائيين الاجتماعيين.وأوضح مدير مركز التأهيل الشامل بالمدينة أحمد السناني، أن برنامج الحفل تضمن عددا من الكلمات والأناشيد الوطنية التي أداها النزلاء، إضافة إلى المسابقات الثقافية والترفيهية التي شارك فيها الجميع.وبين السناني، أن اليوم الوطني هو ذكرى خاصة لكل مواطن سعودي يستلهم فيه معاني الوطنية، مشيرا إلى أن المركز استنفر كل طاقاته للاحتفال بهذا اليوم العظيم، لافتا إلى أن الاحتفال مع ذوي الاحتياجات الخاصة باليوم الوطني واجب وطني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية