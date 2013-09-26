شرطة دبي تواصل محاضرات «اعرف حقوقك وواجباتك»

تواصلت في القيادة العامة لشرطة دبي، محاضرات حملة التوعية الداخلية الثانية "اعرف حقوقك وواجباتك"، التي تنظمها الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة لخدمة المجتمع بهدف شرح قانون الموارد البشرية للعاملين في الشرطة.

حرص

وألقى المقدم الدكتور أحمد المنصوري مدير إدارة حماية الحقوق والحريات بالإدارة العامة لحقوق الإنسان محاضرة جديدة بحضور المقدم يوسف اللوغاني مدير الشؤون الإدارية بالإدارة العامة لخدمة المجتمع، والرائد الدكتور عبدالرحمن العبيدلي، رئيس قسم القوانين والقضايا بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعدد من الضباط والعاملين في الشرطة، أكد فيها أهمية تعريف العاملين بشرطة دبي على القوانين والنظم المتبعة، لكي يعرفوا حقوقهم، وواجباتهم على أكمل وجه، وحرصا من القيادة العامة على إعطاء كل ذي حق حقه.

دعامة

وأضاف مدير إدارة حماية الحقوق والحريات، أن الحملة تأتي دعامة أساسية للمبادئ التي ترتكز عليها القيادة العليا لشرطة دبي، ممثلة بمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، ونائبه اللواء خبير خميس مطر المزينة، في تعزيز حقوق العاملين وتحسين امتيازاتهم كجزء من رسالتنا في دعم حقوق الإنسان سواء أكان في المجتمع أو على النطاق الداخلي من بيئة العمل.

شكاوى

وتناول المحاضر موضوع التظلمات والشكاوى الخاصة بالعسكريين والمدنيين، وأنواعها، واللجان المختصة بالنظر فيها، وآلية صدورها، وأهمية الإجراءات القانونية المتبعة. ودعا المقدم الدكتور أحمد المنصوري، في ختام المحاضرة، العاملين في الشرطة إلى إيصال رسالة الحملة إلى الجميع، وتعريفهم بما لهم وعليهم من حقوق وواجبات.