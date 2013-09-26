«بلدي» الخرمة يجدد للشريف

محمد علي السبيعي (الخرمة)

أعاد المجلس البلدي لمحافظة الخرمة انتخاب سعد علي الشريف رئيساً للمجلس بالإجماع، وانتخب عبدالرحمن عليان بن جروة نائبا للرئيس. وتوقع بن جروة في تصريح صحفي نقلة نوعية في الدورة الثانية للمجلس البلدي. وقال إن أعضاء المجلس لا يبحثون عن مناصب وإنما يبحثون عن كل ما يهم المحافظة في مختلف المجالات خاصة البلدية منها، وهو ما انعكس في عملية التصويت، معتبرا أن المنصب تكليف وليس تشريفا. وشكر أعضاء المجلس البلدي على مايقدمونه من أفكار ورؤى ومقترحات طورت منظومة العمل في المجلس البلدي خلال العامين الماضيين. وخص بالشكر راجح جبر السبيعي نائب الرئيس في الفترة الأولى.