أخبار عاجلة

البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«بلدي» الخرمة يجدد للشريف

Google+ Print
«بلدي» الخرمة يجدد للشريف «بلدي» الخرمة يجدد للشريف

 محمد علي السبيعي (الخرمة)

أعاد المجلس البلدي لمحافظة الخرمة انتخاب سعد علي الشريف رئيساً للمجلس بالإجماع، وانتخب عبدالرحمن عليان بن جروة نائبا للرئيس. وتوقع بن جروة في تصريح صحفي نقلة نوعية في الدورة الثانية للمجلس البلدي. وقال إن أعضاء المجلس لا يبحثون عن مناصب وإنما يبحثون عن كل ما يهم المحافظة في مختلف المجالات خاصة البلدية منها، وهو ما انعكس في عملية التصويت، معتبرا أن المنصب تكليف وليس تشريفا. وشكر أعضاء المجلس البلدي على مايقدمونه من أفكار ورؤى ومقترحات طورت منظومة العمل في المجلس البلدي خلال العامين الماضيين. وخص بالشكر راجح جبر السبيعي نائب الرئيس في الفترة الأولى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية