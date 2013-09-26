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الأحد.. تظاهرة عمالية أمام "القوى العاملة" للمطالبة بعودة العمال المفصولين

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الأحد.. تظاهرة عمالية أمام "القوى العاملة" للمطالبة بعودة العمال المفصولين الأحد.. تظاهرة عمالية أمام "القوى العاملة" للمطالبة بعودة العمال المفصولين

أعلنت حملة "نفذ يا نظام" عن تنظيمها وقفة احتجاجية أمام وزارة القوى العاملة، يوم الأحد، المقبل الموافق 29 سبتمبر، تحت عنوان "عايزين نرجع نشتغل"، وذلك احتجاجًا على عدم حل مشكلة العمال المفصولين.

واستنكرت الحملة، فى بيان لها اليوم تجاهل مطالب العمال وعدم إصدار قرار من رئاسة الجمهورية بعودة العمال المفصولين، وعدم تمثيلهم بلجنة الخمسين لصياغة الدستور، وعدم إصدار فورى لقانون الحريات النقابية، وكذلك قانون الحدَّين الأدنى والأقصى للأجور، بما يوازى الأسعار الحالية.

ويشارك فى التظاهرة عدد كبير من القيادات العمالية والعمال المفصولين، والنشطاء الحقوقيين والنقابيين، وعدد من ممثلى النقابات المستقلة والاتحادات العمالية.

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مصر 365

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