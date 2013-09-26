كيف تدرّبين طفلك على تقبل مرحلة الفطام

الرضاعة سواء من الثدى أو الببرونة هى فى الواقع من أكبر المتع بالنسبة للطفل، ولذا تقلق العديد من الأمهات عند اقتراب مرحلة فطام الطفل لأنها تشعر أنها تحرمه شيئا مهما فى حياته، وفى بعض الأحيان قد ترغب الأم التى ترضع طفلها رضاعة طبيعية فى إعطاء طفلها الببرونة من وقت لآخر فى الشهور الأولى، هذه الرضعات التكميلية أولى خطوات الفطام، كما يرى دكتور عماد شكرى استشارى طب الأطفال، مشيرا إلى أن الأطباء ينصحوا بإرضاع الطفل رضاعة طبيعية طوال السنة الأولى على الأقل ولكن مع تدريبه على الببرونة حتى لا يتعرض للصدمة لحظة الفطام لذا حدد الأطباء أن أفضل وسيلة لكى يعطى فيها الطفل الببرونة هو أن يعطيها له شخص آخر وليس أنتى، لأن هناك ارتباطا شرطيا فى ذهن الطفل أنكِ مصدر الرضاعة الطبيعية فى حياته ومن الخطوات المهمة للتوقف عن الرضاعة هى تعليم الطفل الشرب بالكوب والسن الأمثل للشرب بالكوب بالنسبة لعدد كبير من الأطفال هو 6 أشهر، ولكى تبدأين تعليم الطفل الشرب من الكوب ضعى كمية قليلة من السائل فى الكوب ثم ارفعى الكوب إلى شفتيه ببطء لكى يتذوق ما به شيئا فشيئا، وكونى دوما حاسمة إذا توقفت عن إعطائه الببرونة، فلا تتراجعى وتعطيها له مرة أخرى، وحاولى أن تقللى تدريجيا عدد مرات الرضاعة، لأن ذلك يهيأ الطفل لمرحلة الفطام.