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سجين مسلح يثير الرعب داخل سجن المدينة.. والطوارئ تطوق الموقع ثماني ساعات

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سجين مسلح يثير الرعب داخل سجن المدينة.. والطوارئ تطوق الموقع ثماني ساعات سجين مسلح يثير الرعب داخل سجن المدينة.. والطوارئ تطوق الموقع ثماني ساعات

    طوقت الجهات الأمنية ظهر أمس السجن العام بآبار علي بالمدينة المنورة لأكثر من ثماني ساعات بعد امتناع سجين عن التفتيش وتهديده رجل أمن بسلاح شخصي كان بحوزته عقب عودته من الزيارة العائلية.

وأكد مدير إدارة الشؤون العامة للسجون الرائد عبدالله بن ناصر الحربي أن حيثيات الحادثة بدأت عند عودة أحد السجناء إلى السجن بعد قضائه 24 ساعة مستفيدا من برنامج اليوم العائلي، وعند وصوله لبوابه السجن قام بنزع ثوبه وأشهر سلاحا شخصيا ويرتدي حزاما يدعي بأنه حزام ناسف ودخل العنبر وجرى التعامل مع المذكور بما يمليه الموقف وقد تم إقناعه بتسليم نفسه لضابطين من السجن وتم تسليمه للجهات المختصة للتحقيق.

وأكدت مصادر "الرياض" أن النزيل ع. د. ش المحكوم بجرم جنائي اقتاد رجل الأمن باتجاه العنبر لأخذه رهينة حتى يتمكن من تهريب مجموعة من السجناء إلا أن النزلاء تدخلوا لتحريره مع احتجازه لعدد منهم.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة السجن طلبت التدخل السريع من قبل قوات الطوارئ والأجهزة المعنية بالمتفجرات لكون السجين يهدد بحمله حزاما ناسفا قد يلحق الضرر بالنزلاء إن لم يسمح لعدد منهم بالخروج وبحسب مقاطع سربت من داخل العنبر فإن السجين ادعى أنه وعدد من السجناء مظلومون مطالبا بأن يشملهم العفو.

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