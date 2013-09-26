تعثر شغل نحو 43 ألف وظيفة في الهندسة والحاسب والصحة بمواطنين

كشف التقرير السنوي الأخير لوزارة الخدمة المدنية عن 146 ألفاً و887 وظيفة شاغرة حتى نهاية العام المالي 331434، تشكل نحو 12%من إجمالي الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة التي بلغت مليوناً و226 ألفاً و388 وظيفة معتمدة يشغل السعوديون منها "مليوناً" و13 ألفاً و52 مواطناً، كما أن هناك 76 ألفاً و449 وظيفة مشغولة بغير السعوديين تشكل الصحية النسبة الأعلى ب56 ألفاً و588 وظيفة، تليها وظائف سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وعددها14172 وظيفة يشغل الرجال منها 10288 وظيفة.

تقرير الخدمة: أكثر من 146800 وظيفة شاغرة و76 ألفاً مشغولة بغير سعوديين

وأوضحت الوزارة في تقريرها الذي حصلت عليه" الرياض" أن 56 ألفاً و738 وظيفة من تلك الشاغرة لا تشغل عن طريق الخدمة المدنية، وفصَّل التقرير هذه الوظائف فبين أن هناك 61 وظيفة في المراتب (وزير - وممتازة)، وأكثر من 3200 وظيفة بالمراتب العليا من الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة بسلم رواتب الموظفين العام لم تشغلها "الخدمة" لكونها ذات طبيعة متخصصة أو إشرافية وشغلها يرجع تقديره للجهة الحكومية المعتمدة بها الوظيفة.

أما وظائف المراتب من (1 إلى 10) والتي لا تشغلها وزارة الخدمة فتجاوزت 1500 وظيفة وهي على سلم رواتب الموظفين العام في الدواوين الملكية وتشغل وفق إجراءات حددها نظام الخدمة وشغلها لا يتم إلا حسب مايرد من الجهات المعنية بذلك.

ربع مليون يلتحقون العام الماضي بالخدمة و6000 شواغر القضاء والادعاء العام

وأوضح تقرير الخدمة المدنية وجود 2685 وظيفة شاغرة بسلم رواتب الموظفين العام مستثناة تشغل وفق إجراءات حددها النظام وشغلها لايتم أيضاً إلا حسب مايرد من الجهات المعنية بذلك، إضافة إلى أكثر من 5100 وظيفة بالمؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات الأنظمة الخاصة التي تملك صلاحية شغلها.

وسجلت الوظائف الشاغرة في الجامعات والتي لاتشغلها "الخدمة" 17 ألفاً و417 وظيفة بسلم رواتب أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، كما ينطبق ذلك على أكثر من 3100 وظيفة بسلم رواتب القضاة، و2769 وظيفة بسلم رواتب هيئة التحقيق والإدعاء العام و899 وظيفة بسلم رواتب أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكذلك 295 وظيفة بسلم رواتب الوظائف الدبلوماسية، وأكثر من 19 ألف وظيفة بسلم رواتب المستخدمين.

وكشف تقرير الخدمة عن أكثر من 31 ألف وظيفة شاغرة بسلم رواتب الوظائف الصحية يتم الإعلان عنها طوال العام ويتعذر شغل نسبة عالية منها لعدم توفر الكفاءات المناسبة من المواطنين والمواطنات، حيث يتم ترشيح المواطن المؤهل عليها فور تقدمه "توظيف مباشر".

وليست الوظائف الصحية فقط التي تعذر شغلها بالسعوديين بل أشار التقرير إلى 11 ألفاً و697 وظيفة شاغرة بسلم الموظفين العام على المراتب من 8 وحتى10، يتعذر توفر من لديه التأهيل العلمي من المواطنين والمواطنات لشغل معظمها وخصوصاً وظائف الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، وبعض تخصصات الحاسب الآلي.

إنهاء إجراءات خدمة 18 ألف موظف في عام بأسباب التقاعد والاستقالة.. وأخرى

وأوضح التقرير وجود نحو46 ألف وظيفة بسلم رواتب الموظفين العام على المراتب (الأولى وحتى والسابعة) يتم شغلها وفق مايرد من الجهات الحكومية بطلب شغلها كما أن البعض منها يتم شغلها بالترقية بالتتابع من قبل الجهات المختلفة.

وحسب العام المالي المنصرم1433 لوزارة الخدمة المدنية فقد التحق بالخدمة عام التقرير 255ألفاً و158 مواطناً من بينهم 165 ألفاً و463 عن طريق التثبيت بناء على الأوامر السامية الصادرة بذلك، وأيَّدت الخدمة ترقية 41 ألفاً و753 موظفاً على مراتب مختلفة بسلم الموظفين العام، كما أنهت الوزارة إجراءات18 ألفاً و276 موظفاً تركوا الخدمة لبلوغهم السن النظامي للتقاعد، والمبكر، والاستقالة، ولأسباب أخرى.