“مجزرة أفيال” في زيمبابوي

قال وزير البيئة في زيمبابوي، الأربعاء، إن صيادي أفيال ساعين للحصول على العاج قتلوا أكثر من 80 فيلا بتسميم آبار مياه بالسيانيد ما يهدد واحدا من أكبر قطعان الأفيال في العالم.

وقال الوزير سافيور كاسوكوير – حسب ما نشرته سكاي نيوز – إن الأفيال نفقت في الأسابيع القليلة الماضية في محمية هوانغ وهي أكبر المحميات الطبيعية في البلد الواقع في جنوب القارة الإفريقية في حين كانت قوات الأمن مشغولة بانتخابات عامة أجريت في 31 يوليو.

واستعادت الشرطة وحراس المحمية 19 نابا عاجيا وضبطت كميات من السيانيد وأفخاخ من الأسلاك بعد مداهمات في قرى قريبة من المحمية الواقعة إلى الجنوب مباشرة من شلالات فيكتوريا.

وقال الوزير لرويترز “نحن نعلن الحرب على صيادي الأفيال.”وأضاف “سنرد بكل قوتنا لأن الحياة البرية لدينا ومنها الافيال التي يقتلونها جزء من الموارد الطبيعية والثروة التي نريد أن يستفيد منها شعب زيمبابوي.”

وزيمبابوي موطن لبعض من أكبر قطعان الأفيال في إفريقيا ومن المعتقد أن نصف عدد افيالها البالغ 80 الف فيل موجود في هوانغ.