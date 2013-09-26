عقد الاجتماع الوزارى السادس لأصدقاء اليمن بنيويورك بمشاركة 37 دولة ومنظمة

عقد أمس فى مدينة نيويورك الأمريكية الاجتماع الوزارى السادس لمجموعة أصدقاء اليمن بمشاركة رفيعة المستوى لممثلى 37 دولة ومنظمة إقليمية ودولية مانحة.

وناقش الاجتماع ثلاثة محاور رئيسية شملت السياسى والاقتصادى والأمنى، حيث تناول المحور السياسى آخر المستجدات المتصلة بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ولاسيما التقدم المحرز على صعيد مؤتمر الحوار الوطنى، وكذا التحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية والنيابية المزمع تنظيمها فى مطلع العام القادم 2014.

فى حين تم فى المحور الاقتصادى تقييم مستوى تنفيذ التعهدات المقدمة لليمن فى مؤتمر المانحين فى الرياض واجتماع أصدقاء اليمن فى نيويورك اللذين عقدا فى العام الماضى، إلى جانب التقدم المحرز فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المقررة فى إطار المساءلة المشتركة.

وأشار بيان صدر عن الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية اليمنية بصنعاء أمس إلى أن الاجتماع تناول أيضا فى المحور الأمنى آخر المستجدات المتصلة بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، والجهود المبذولة فى مجال مكافحة الإرهاب وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وكذا الإصلاحات القضائية وتعزيز استقلالية القضاء.

> وأعرب أبو بكر عبد الله القربى وزير الخارجية اليمنى ورئيس وفد اليمن المشارك فى الاجتماع، عن ثقة بلاده فى مواصلة الدول المانحة لتقديم دعمها ومساندتها لليمن لمواجهة التحديات.. موجها الشكر للمملكة العرية السعودية لدعمها لاجتماع أصدقاء اليمن.

وأشار إلى أن الحوار الوطنى الشامل يحتاج إلى الدعم المستمر من المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن والدول العشر الراعية له، والمكونة من الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال التمسك بمبادئ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. . معربا عن أمله فى أن يكون موقف أصدقاء اليمن واضحا فى رفض أى تدخل خارجى فى الشأن اليمنى سواء كان سياسيا أو ماديا.