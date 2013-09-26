رسائل توعوية لحث الشباب على استقامة السلوك

اللجنة الوطنية لرعاية السجناء تحتفي بيوم الوطن

أحمد اللقماني، إبراهيم خضير (مكة المكرمة)

نظمت اللجنة الوطنية لرعاية أسر السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بالعاصمة المقدسة مساء أمس مسيرة شبابية للاحتفاء باليوم الوطني بمشاركة إدارة السجون بمكة المكرمة، وشرطة ومرور العاصمة المقدسة، وبالتعاون مع فريق «سما تيم» الدولي للسيارات المعدلة. واستهدفت اللجنة في هذه المسيرة فئة الشباب لتوعيتهم واستثمار مواهبهم بالشكل الصحيح، بالإضافة إلى شعارات وضعت على السيارات المعدلة تحذر الشباب من الوقوع في أخطاء تؤثر على مستقبلهم. وبدأت المسيرة من شعبة الإصلاحية بمكة المكرمة، وانتهت بمقر لجنة رعاية السجناء «تراحم» بشارع الحج مرورا بالسجن العام في شارع الورش حيث شارك في المسيرة مواطنون. وقال اللواء مظلي محمد بن هشلول مدير سجون مكة المكرمة لـ«عكاظ» إن هذه المسيرة جاءت تعبيرا عن الفرحة الوطنية باليوم الوطني وذلك لبث رسائل في شوارع مكة حول الحفاظ على الشباب من الوقوع في الأخطاء التي قد تودي بهم إلى السجن، فيما بين اللواء أن الجهات المشاركة هي لجنة رعاية السجناء «تراحم» بمكة المكرمة وإدارة السجون بمكة المكرمة والتعليم والمستودع الخيري ومكتب الدعوة والإرشاد. من جهة اخرى، قامت إدارة مرور العاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني بتوزيع 50 ألف ملصق يحمل صور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، إضافة إلى عبارة «نجدد الولاء والانتماء لحكومتنا الرشيدة» وذلك في بادرة من مرور العاصمة المقدسة للاحتفال باليوم الوطني وتوعية المواطنين والمقيمين للتحلي بثقافة الاحتفال السليمة بدون أي تخريب أو إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة. وشارك في التوزيع مدير إدارة المرور العقيد سلمان الجميعي، الذي أوضح أن المشاركة انعكاس لدور المرور الريادي في المساهمة والمشاركة في المناسبات الوطنية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه لم تسجل أي حالة في اليوم الوطني وأن الوضع الأمني بالنسبة للمرور كان على أكمل وجه.